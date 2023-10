Ancora violenza vicino alla stazione di Palermo, uomo aggredito e rapinato

Ricoverato all'ospedale civico l'uomo vittima della brutale rapina in corso Tukory.

Ennesima aggressione a scopo di rapina nei pressi della stazione centrale di Palermo, in corso Tukory: vittima un cittadino bengalese, ferito e ricoverato in ospedale.

Non si tratta dell’unico episodio di violenza registrato nelle ultime settimane nel capoluogo regionale. Pochi giorni fa, infatti, una turista inglese è stata vittima di una brutale aggressione in via Cosmo Guastella: il responsabile avrebbe gettato a terra la donna e le avrebbe strappato una collanina d’oro. E non molte ore prima, un autista dell’AMAT era stato aggredito nei pressi dell’ospedale Villa Sofia per aver difeso una donna disabile dagli insulti di un gruppo di ragazzini violenti e molesti. Preso a calci e pugni per aver fatto il proprio lavoro con onestà e correttezza.

Aggressione e rapina in corso Tukory a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima della rapina sarebbe stata improvvisamente accerchiata da un gruppo composto da tre malviventi. Questi lo avrebbero picchiato, arrivando perfino a rompergli il setto nasale, e gli avrebbero portato via circa 200 euro.

In seguito all’intervento del 118, il malcapitato è stato trasferito all’ospedale Civico. Si trova al momento ricoverato per le gravi ferite riportate; fortunatamente, però, non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Immagine di repertorio