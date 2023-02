L’ennesimo agguato shock, uomo ferito a colpi d’arma da fuoco in strada

Spari contro un 50enne in contrada Monasteri a Floridia: la prima ricostruzione di quello che appare come un vero e proprio agguato.

Nuovo agguato a Floridia, in provincia di Siracusa, dove un uomo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco in contrada Monasteri.

Sono ancora pochi i dettagli sull’accaduto.

Agguato a Floridia, ferito uomo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, la vittima – un uomo di 50 anni – sarebbe stato raggiunto da due proiettili. La sparatoria, che sembra avere tutte le caratteristiche di un vero e proprio “agguato”, si è verificata ieri pomeriggio.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasferito il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Siracusa. Pare che l’uomo abbia subìto un intervento chirurgico e che non si trovi, fortunatamente, in pericolo di vita. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile di Siracusa al fine di ricostruire i fatti e risalire all’identità dell’autore dell’agguato e di eventuali complici.

Non si tratta del primo episodio di violenza in provincia di Siracusa. Nel primo pomeriggio dello scorso martedì 7 febbraio, infatti, si è registrata un’altra sparatoria, questa volta in via Grottasanta (nel capoluogo aretuseo). Un uomo sarebbe stato gambizzato in pieno giorno e trasferito d’urgenza in ospedale. Anche in quel caso è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini di rito sull’episodio.

Immagine di repertorio