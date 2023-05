Scontro fatale tra auto e trattore sulla Maremonti, la vittima è Agostino Lo Monaco

Dolore a Canicattì e a Siracusa, dove si piange l'ennesima vittima della strada: il 76enne è morto dopo uno scontro fatale sulla Provinciale 14.

Si chiamava Agostino Lo Monaco, era originario di Canicattì (AG) e aveva 76 anni la vittima dell’incidente mortale avvenuto venerdì 19 maggio sulla Strada Provinciale 14 Maremonti in provincia di Siracusa.

Lo scontro tra la sua auto e un trattore, purtroppo, si è rivelato fatale e la corsa disperata in ospedale si è rivelata inutile. Sono in corso le indagini e la Procura di Siracusa ha aperto un’indagine per omicidio stradale.

Incidente mortale sulla Maremonti, la vittima è Agostino Lo Monaco

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dell’incidente mortale, verificatosi nel primo pomeriggio tra contrada Necropoli del Fusco e la via per Canicattini sulla Maremonti. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi, un’auto (condotta dal 76enne) e un trattore. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, una ruota del trattore si sarebbe improvvisamente staccata dal mezzo finendo addosso all’auto e provocando il sinistro.

Sul posto, in seguito all’impatto, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 – con ambulanza ed elisoccorso – per estrarre dall’auto e trasferire in ospedale la vittima. Il 76enne, purtroppo, è deceduto poco dopo. Le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi.

Sull’episodio, l’ennesimo incidente mortale in Sicilia nel giro di pochi giorni, sono in corso le indagini della Procura di Siracusa.

Immagine di repertorio