Agricoltura sostenibile, Petrosino riparte dai biodistretti

Ripartono le attività del Biodistretto Terre degli Elimi. Il sindaco Anastasi: “Una grande opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale in un momento di profonda crisi del settore”

PETROSINO (TP) – Ripartono con un incontro che si è svolto qualche giorno fa nell’aula “Vito Marino”, le attività del Biodistretto Terre degli Elimi.

Presenti il sindaco Giacomo Anastasi, insieme all’assessora Caterina Marino e ad alcuni consiglieri, in rappresentanza del Comune di Petrosino, ente capofila, il presidente del Consiglio Direttivo AIAB Sicilia Filippo Salerno, i sindaci dei comuni già aderenti e dei comuni che hanno manifestato interesse ad entrare a far parte del distretto, ma anche produttori agricoli, imprenditori, rappresentanti di associazioni.

L’obiettivo, come è emerso dal vivo confronto tra i partecipanti, è di rimettere in moto una rete di territori che mirano a portare avanti un’agricoltura sostenibile, ecocompatibile e integrata, rispettosa dell’ambiente e capace di migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

“I biodistretti sono una grande opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale, perché consentono di creare una governance territoriale in cui enti locali, associazioni e produttori possono interagire per una politica comune – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi –. Il coinvolgimento dei comuni, in particolare, è fondamentale, poiché garantisce un approccio allo sviluppo sostenibile e ad un’economia green che supera i confini della filiera fino a coinvolgere le comunità locali in azioni per il cambiamento. Il Biodistretto Terre degli Elimi è per la nostra provincia e non solo, un’importante occasione per valorizzare chi produce prodotti biologici, ma anche per sostenere una cultura agroalimentare più sensibile alla tutela dell’ambiente e, nello stesso tempo, per potenziare le performance economiche del settore. In un momento storico di profonda crisi dell’agricoltura, che necessita di essere più dinamica e sostenibile, abbiamo bisogno di favorire processi di innovazione e soprattutto di costruire alleanze per fare sistema: e il distretto rappresenta una concreta risposta a questa esigenza. C’è tanto lavoro da fare per far sì che il Biodistretto non sia un altro guscio vuoto, buono forse per la propaganda, ma inutile per chi quotidianamente e tra mille difficoltà, si impegna per portare le sue eccellenze sulle nostre tavole».

A fare eco alle parole del sindaco Anastasi, quelle dell’assessora Marino: “Un incontro partecipato e un vivo dibattito quello nato oggi alla prima assemblea informativa del Biodistretto dopo l’interruzione dei lavori del 2019. Riprendere in mano il Biodistretto Terre degli Elimi, rientra perfettamente nell’ottica di progetto politico che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile, la produzione alimentare di qualità e la tutela dell’ambiente. Ripartiamo dal lavoro avviato negli anni precedenti, ma dobbiamo riconoscere di avere una rete da costruire, insieme a tutti i portatori di interesse coinvolti, perché il Biodistretto si pone come nuova forma di governance territoriale, che parte dal basso e che rappresenta un patto tra cittadini, istituzioni, agricoltori e altri attori della filiera agricola per la gestione sostenibile del territorio, secondo i principi dell’agricoltura biologica.