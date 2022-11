Agrigento, assalto ad una autorimessa: furti per 40 mila euro

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo di indagine. Si stanno visionando le immagini di videosorveglianza

Una banda formata da quattro persone si è introdotta in una rimessa di autodemolizioni ad Agrigento e ha rubato due veicoli e materiale per una stima di 40 mila euro. Il fatto è avvenuto ad Agrigento, nei pressi del quadrivio Spinasanta. I malviventi, incappucciati, hanno agito di notte e hanno portato via un furgone Iveco, una Fiat Panda, targhe di auto pronte ad essere rottamate, pezzi di ricambio e materiale ferroso.

Ad accorgersi del furto è stato il gestore dell’autorimessa che ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri. I militari stanno visionato le telecamere di sicurezza che hanno ripreso l’azione criminale. Ad occuparsi del caso la Procura di Agrigento.