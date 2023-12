Agrigento, in auto con 1,6 kg di cocaina: arrestato 30enne di Gela

La droga era nascosta dentro un doppiofondo sotto il sedile. La sostanza stupefacente venduta al dettaglio avrebbe fruttato 100mila euro

Un doppiofondo nell’auto per nascondere la droga. I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di Gela (Caltanissetta), con precedenti di polizia, per detenzione iai fini di spaccio di droga. Fermato per un controllo mentre era in auto, è stato trovato con 1,6 chili di cocaina.

Droga nascosta sotto il sedile

La droga suddivisa in due involucri era nascosta dentro un doppiofondo ricavato sotto il sedile. La sostanza stupefacente venduta al dettaglio avrebbe fruttato 100mila euro. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.