Paura alla Valle dei Templi, bimbo di 5 anni travolto da auto: scatta la corsa in ospedale

Momenti di paura quelli vissuti di genitori di un bambino di 5 anni investito ad Agrigento. Il piccolo è stato portato in ospedale.

Un bambino di 5 anni, figlio di una coppia di nazionalità croata in vacanza ad Agrigento, è stato investito nel pomeriggio di sabato 7 ottobre lungo la via Passeggiata Archeologica, nella Valle dei Templi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo stava attraversando le strisce pedonali insieme a mamma e papà quando sarebbe stato falciato dall’auto in transito, una Peugeot 107 guidata da un anziano di 88 anni.

Le condizioni del bambino

Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Fortunatamente, per lui non si parlerebbe di rischi per la vita.

Il bambino avrebbe riportato diversi traumi guaribili in poco tempo. Sul punto dove si è verificato l’incidente si sono presentati i carabinieri del nucleo Radiomobile, i quali hanno effettuato i rilievi di rito.