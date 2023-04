Agrigento, giovani e cultura, un binomio vincente per il futuro

Sinergie tra Parco archeologico Valle dei Templi e Comune per valorizzare i talenti e le peculiarità del territorio

AGRIGENTO – Puntare sui giovani, in territori ricchi di storia, significa spesso investire sul futuro. Ed è quello che si sta cercando di fare anche nell’agrigentino, dove è stata istituita una nuova borsa di studio per sostenere la ricerca di un importante lotto di reperti che permetteranno di raccontare alcuni aspetti della cultura materiale di Akragas in età arcaica e classica.

Il Parco Archeologico Valle dei Templi lavora al progetto dal 2019 con gli scavi effettuati nell’area residenziale a Nord della collina dei Templi. Il direttore Roberto Sciarratta ha spiegato così l’iniziativa: “Il Parco, attraverso la sua politica culturale, ha sempre guardato ai giovani sostenendo le loro ricerche con numerose borse di studio. A vincere, dopo un percorso di selezione a cui hanno partecipato altri bravissimi giovani studiosi, è stato Giulio Amara, allievo della scuola Normale di Pisa, che ha al suo attivo numerose e importanti pubblicazioni sulla ceramica di età arcaica. Sono certo che Amara affronterà questo studio, sotto la guida di Maria Concetta Parello, con la serietà e l’entusiasmo che lo contraddistinguono. Studiare i contesti di scavo e renderli noti al pubblico, non soltanto quello specialistico, rientra nei principi dell’archeologia pubblica che costituisce il filo conduttore delle nostre attività scientifiche”.

Sulle opportunità che iniziative come questa possono restituire alla provincia e non soltanto abbiamo sentito Costantino Ciulla, assessore comunale alla Cultura: “È un grande motivo d’orgoglio per noi. Akragas ha ancora tanto da mostrare e da ritrovare. È ottima la collaborazione tra giovani e Parco archeologico, ancor più in ottica 2025 quando Agrigento sarà Capitale italiana della Cultura e spero che molti nostri ragazzi, spesso costretti ad andare fuori, rimangano con prospettive lavorative sul campo storico e artistico. In tale direzione l’ex ospedale di via Atenea, che diventerà sede distaccata dell’Università di Palermo, avrà proprio questo ruolo, cioè quello di incentivare a rimanere”.

“Da pochi giorni – ha aggiunto Ciulla – abbiamo ricevuto il decreto formale dal Consiglio dei ministri sul titolo di Capitale Italiana. Adesso attiveremo diversi tavoli tecnici per offrire un servizio quanto più variegato possibile e il Parco avrà un ruolo fondamentale per poter raggiungere il tetto del milione di visitatori. Ma Agrigento non è solo Parco, il nostro sarà un lavoro sinergico con tutti gli angoli della nostra terra, in modo tale da collegare la Valle alla città e incrementare sempre più un turismo a tutto tondo. Avremo a disposizione un milione di euro per realizzare tutte le iniziative contenute nel dossier della nostra candidatura andata a buon fine, ma da adesso in poi abbiamo il dovere di fare sempre di più”.