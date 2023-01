Agrigento, incendio in un’abitazione a San Leone: paura tra i residenti

Per cause ancora in corso di accertamento il rogo, innescato forse da cortocircuito, ha devastato l'abitazione, fortunatamente disabitata

Momenti di paura per un appartamento andato a fuoco in via dei Sicani, all’ingresso di San Leone, in provincia di Agrigento. Per cause ancora in corso di accertamento l’incendio, innescato forse da cortocircuito, avrebbe devastato l’abitazione fortunatamente disabitata in questo periodo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto squadre dei vigili del fuoco, fino ad ora non sono stati segnalati feriti. Allarme tra i residenti per la grande nube di fumo nera che si è sprigionata dalle fiamme. Sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118 con un’ambulanza. Una bombola del gas è stata individuata e messa in sicurezza.