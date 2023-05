Agrigento, brucia officina meccanica abusiva in via Manzoni: evacuate famiglie

Momenti di paura ad Agrigento. Un grosso incendio è divampato in serata in via Manzoni, nel cuore della città. Guarda le foto il video del terribile incendio.

Inferno di fuoco ad Agrigento. Una grossa colonna di fumo nero e fiamme altissime si sono sviluppate all’interno di un immobile adibito ad una officina meccanica abusiva, in via Manzoni.

Secondo una prima ricostruzione la scintilla sarebbe partita da una bombola di gas acetilene che si trovava all’interno del garage tra pneumatici, pezzi di ricambio e altre bombole.

Il video dell’incendio in via Manzoni

Sul posto lanciato l’allarme sono accorsi più squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale che hanno cinturato la zona, fatto evacuare le famiglie degli immobili vicini, per spegnere il rogo.

Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine per indagare la natura dell’incendio, che dovrebbe essere di natura dolosa. Non si registrano feriti.

notizia in aggiornamento

Foto e video di Irene Milisenda