Agrigento, primi ristori per i danni causati dal maltempo

Via libera dall’Ars a un emendamento che libera un milione e mezzo di euro per le zone colpite da eventi avversi lo scorso settembre. Riflettori in particolare sull’area di S. Margherita Belice

AGRIGENTO – Una prima risposta per i paesi colpiti dalla tromba d’aria del 30 settembre scorso. L’Assemblea regionale siciliana ha infatti approvato nei giorni scorsi l’emendamento della vice presidente della Commissione Bilancio all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo (la quale ricopre anche il ruolo di sindaco di Montevago), che prevede lo stanziamento di un milione e mezzo di euro.

Pioggia, grandinate e venti di forte intensità hanno colpito le province di Palermo, Trapani e Agrigento. Tanti gli allagamenti, gli alberi e i pali della luce caduti. Un autobus delle autolinee Gallo-Sais si è ribaltato nella scarpata sottostante alla strada “fondovalle” Palermo-Sciacca, a causa di una tromba d’aria. Una bufera d’acqua e vento si è poi abbattuta a Santa Margherita Belice, che risulta essere il territorio più colpito: gravi danni soprattutto alle colture di ficodindia, ma anche a fabbricati e magazzini rurali. Distrutti pure gli stand presenti nella piazza principale in seguito alla conclusione della manifestazione Ficodindiafest, abbattuti gli alberi in molte zone del paese e inondati di pezzi di coperture e detriti la piazza, inaugurata qualche giorno prima.

Danneggiamenti in quella occasione anche a Menfi, Montevago e Sambuca di Sicilia, con stime intorno a 546 mila euro per le strutture (oltre il 42% del valore) e 748 mila euro alle produzioni (circa il 58% del valore).

Ma torniamo al presente, con l’emendamento a firma dell’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo che prevede la realizzazione degli interventi per il ripristino delle infrastrutture e per il ristoro dei danni subiti dai privati. “In particolar modo – ha affermato La Rocca Ruvolo – per Santa Margherita Belice, che è la comunità più colpita e per cui bisogna dare delle risposte in termini di aiuti, è già previsto dalle delibere di giunta 550 e 551 del 25 novembre 2022. Con l’emendamento è stata autorizzata la spesa a valere sui fondi della Politica unitaria di coesione. Un ulteriore sub emendamento prevede un altro milione di euro per gli eventi calamitosi, al fine di provvedere alla ricostruzione e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione, attività produttive e commerciali e ristoro dei danni a mezzi, veicoli e attrezzature”.

“Ringrazio il presidente Schifani – ha concluso la rappresentante Ars – il Governo e i colleghi parlamentari per aver approvato l’emendamento che consente di dare un minimo di sollievo ai cittadini, agli agricoltori, agli imprenditori dei comuni belicini”.