Agrigento, raffica di furti e rapine: 20enne ai domiciliari

I Carabinieri hanno tratto in arresto un giovane 20enne ritenuto responsabile di diversi furti e rapine insieme a dei complici

I carabinieri della Stazione di Villaseta, a conclusione di attività d’indagine, hanno arrestato D.M.C., di 20 anni, residente ad Agrigento, con precedenti di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa in data odierna dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento, sottoponendolo a regime di arresti domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico.

Si avvaleva dei complici

Contestualmente, i militari, hanno proceduto alla notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari a carico di altri due giovani, che sarebbero stati complici dell’arrestato in più di un’occasione.

Uno dei destinatari, in particolare, si trova attualmente già in regime di detenzione nell’istituto penale “Malaspina” di Palermo, a seguito di arresto in flagranza operato la scorsa settimana dagli stessi carabinieri di Villaseta.

Tutti i colpi messi a segno ad Agrigento

L’attività d’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Agrigento, ha permesso di ritenere il giovane, coadiuvato dagli altri due complici, quale responsabile di svariati furti e rapine perpetrate prevalentemente in danno di esercizi commerciali e soggetti deboli quali donne e minori, dal gennaio al novembre del corrente anno.

In particolare, fra i vari eventi delittuosi si annoverano: