Agrigento, schiaffi e calci a bimbi disabili: condannate maestre

Per le due maestre in servizio in un asilo di Agrigento, il tribunale ha disposto anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni

Quattro anni e un mese di reclusione: è la sentenza del gup del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino a carico di due maestre accusate di aver preso a schiaffi, sculacciate e in una circostanza persino un calcio un bimbo di sei anni un po’ troppo vivace e indisciplinato a causa della sua disabilità che gli comportava un disturbo di emotività.

Interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per le maestre

Per le due insegnanti, in servizio in un asilo di Agrigento, il tribunale ha disposto anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e il pagamento alla persona offesa di una provvisionale immediatamente esecutiva di 20 mila euro.

Il pm Gaspare Bentivegna aveva chiesto la condanna a sei anni di carcere. Alla richiesta si era associato anche la parte civile, la mamma del piccino di Agrigento.