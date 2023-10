Agrigento, settimana di appuntamenti con la Protezione civile

Fino a domenica 15 ottobre una serie di incontri per illustrare tutte le attività dei vari enti e i comportamenti corretti da adottare per la riduzione dei rischi legati alle varie emergenze

AGRIGENTO – Nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile, che ha preso il via nella giornata di ieri e si concluderà il prossimo 15 ottobre, il Gruppo di Protezione civile del Libero Consorzio comunale agrigentino, in collaborazione con la Prefettura, il Dipartimento regionale di Protezione civile, i Vigili del Fuoco, il Corpo forestale, la Capitaneria di Porto, l’Ufficio scolastico regionale agrigentino, il 118 e i Comuni di Agrigento, Cammarata e Porto Empedocle, ha organizzato una serie di eventi per sensibilizzare la popolazione su un tema centrale come quello della sicurezza.

“In particolare – hanno reso noto dal Libero Consorzio – ripetendo l’utile esperienza degli anni passati, sono previsti incontri formativi riservati agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori della provincia su tematiche di Protezione civile (sia in presenza che in modalità telematica)”.

Il calendario degli appuntamenti

Gli appuntamenti, che hanno già preso il via nella giornata di ieri per le scuole primarie di primo grado, proseguiranno nei giorni scorsi secondo il seguente calendario: per le secondarie di primo grado l’11 ottobre e per le superiori il 12 ottobre. Gli incontri si svolgeranno in due turni per ciascuna giornata (ore 10 e ore 11) in presenza nell’aula Pellegrino del Libero Consorzio comunale di Agrigento (via Acrone numero 27) e da remoto sempre secondo gli stessi orari.

Nella giornata di oggi è in programma, invece, a Porto Empedocle un’esercitazione antincendio in ambito portuale a cura della Capitaneria di Porto, mentre venerdì 13 ottobre si svolgerà a Cammarata una esercitazione nel presidio dei Vigili del Fuoco e del distaccamento del Corpo forestale della Regione Siciliana.

Sabato 14 ottobre, dalle ore 9 alle ore 14, ad Agrigento, è prevista un’esposizione dei mezzi di soccorso dei vari enti e del volontariato di Protezione Civile, con esercitazioni al viale della Vittoria e a piazza Cavour.

“Saranno occasioni utili – hanno evidenziato dall’Ente intermedio agrigentino in una nota ufficiale – per illustrare tutte le attività dei vari enti e i comportamenti corretti da adottare per la riduzione dei rischi legati alle emergenze, migliorando la sensibilità dei cittadini e la cultura di Protezione civile”.