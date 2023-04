Strade provinciali dell’agrigentino: affidate gare per 2,7 milioni

I finanziamenti per le opere in questione sono stati garantiti dal Governo nazionale: priorità alla messa in sicurezza delle sedi viarie e alle verifiche di ponti e viadotti presenti sul territorio

AGRIGENTO – Continua l’impegno del Libero Consorzio comunale per il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza della rete viaria di competenza e per rispondere in questo modo alle esigenze di una migliore efficienza delle arterie stradali da parte di automobilisti e cittadini in generale.

Proprio in quest’ottica l’Ufficio Gare dell’Ente intermedio ha infatti aggiudicato due gare d’appalto per un importo complessivo di oltre 2.700.000 euro, che consentiranno a breve diversi interventi.

Nel dettaglio, la gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le Strade provinciali numero 31, 17, 1, 32, 34, 37 e sulla Spc ex consortile numero 28 è stata aggiudicata al Consorzio stabile Vitruvio Scarl, con sede a Roma, che ha offerto il ribasso del 29,979% per un importo contrattuale di 1.730.000,00 euro (compresi 51.900,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Il finanziamento di questi interventi, progettati dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture stradali, è stato ottenuto grazie al Dm 225//2021 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di Province e Città metropolitane.

Ammonta invece a 991.500 euro (compresi 29.745,00 euro per oneri di sicurezza) l’importo di aggiudicazione della gara relativa all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza della Strada provinciale numero 71-tratto B Cavaleri-Magazzeni. Vi hanno preso parte 140 imprese, ma ad aggiudicarsi gli interventi è stata l’impresa Parisi Vincenzo Costruzioni Srl con sede ad Agrigento, che ha offerto il ribasso del 31,176%. L’intero importo dei lavori è stato finanziato con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.