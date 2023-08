Agrigento: torna l’Ellenic Music Festival dall’8 al 9 agosto

La terza edizione dell’Ellenic Music Festival prenderà il via l’8 e il 9 agosto in una location di grandissima suggestione quale il Teatro Panoramica dei Templi

La terza edizione dell’Ellenic Music Festival prenderà il via l’8 e il 9 agosto in una location di grandissima suggestione quale il Teatro Panoramica dei Templi, situato all’interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi, patrimonio UNESCO.

L’Ellenic Music Festival, patrocinato dal Comune di Agrigento e dal Parco Archeologico della Valle dei Templi, è un progetto nato nel 2021 e che punta a crescere anno dopo anno per fare di Agrigento un importante punto di riferimento.

Cosa è Ellenic Music Festival

“L’Ellenic Music Festival vuol dire continuare a credere in un sogno ossia lavorare sul territorio e cercare di donare alla nostra terra quanta più bellezza veicolata dalla musica. È un sogno che vogliamo ormai da tre anni – afferma il Direttore Davide Lo Iacono a pochi giorni dall’inizio della terza edizione del Festival – Siamo un Festival giovane, però, stiamo cercando di mettercela tutta affinché il territorio agrigentino e le bellezze del nostro territorio vengano conosciute e rese fruibili da quante più persone possibili”.

Il Festival, quindi, ha la doppia finalità di sviluppare un turismo culturale capace di valorizzare le immense potenzialità di un territorio colmo di storia e di dare ai tanti fruitori del Festival un due giorni di musica con importanti artisti del panorama nazionale e internazionale.

“Agrigento, essendo priva dell’aeroporto a differenza di tutte le altre città siciliane, è un po’ più difficile da raggiungere. La musica può diventare un veicolo super importante perché tantissima gente magari visita Agrigento soffermandosi solo sulla bellezza della Valle dei Templi. Una permanenza breve non consente loro di visitare altri posti bene; quindi, attraverso il Festival ci auguriamo di consentire alle persone di rimanere qualche giorno in più e godersi la nostra splendida terra” ribadisce il Direttore Lo Iacono.

Se negli anni passati, il Festival ha ospitato nomi del calibro di: Marlene Kuntz, Motta, Cordepazze, Ikan Hyu, The Notwist, Subsonica, Colapesce e Andy (Bluvertigo), quest’anno il parterre di artisti si conferma e resta di altissimo livello.

Il programma

Martedì 8 agosto, infatti, aprirà il festival il post-punk dei messinesi The Whistling Heads, seguiti dall’elettronica Made in Bristol dei Fujiya&Miyagi, il dark indie-rock degli Editors e l’elettronica di Rival Consoles.

Mercoledì 9 agosto, invece, la seconda serata inizierà con l’elettronica piena di soul e groove di Frase, continuando con gli italianissimi ma internazionali Planet Funk e l’electroclash del francese VITALIC.

“Abbiamo venduto biglietti in Europa. È una cosa che crea grande conforto e ci sentiamo abbracciati anche dalla comunità. Fa strano leggere nel calendario dei tour di questi artisti che il giorno prima sono a Istanbul e il giorno dopo sono ad Agrigento, nel nostro Festival – commenta soddisfatto il Direttore – Sono cose che ci riempiono di orgoglio. La Sicilia merita perché ha un grande pubblico, un pubblico colto e che è per sua natura abituato a prendere degli aerei per poter vedere degli artisti; quindi, averli in casa diventa qualcosa di fortemente importante. Questo entusiasmo credo sia consequenziale ad un lavoro che stiamo facendo noi come tutti gli altri festival dei colleghi che operano a livello culturale”.

La voglia di fare turismo culturale, però, non è limitata ai giorni del Festival. Negli scorsi mesi, infatti, è nato l’Ellenic Books. Ha spiegato il Direttore Lo Iacono: “Ci piacerebbe tantissimo lavorare sul territorio, non solo nel periodo del Festival. Quest’anno ci siamo inventati questo format ossia la presentazione di libri a tema musicale a cadenza temporale con autori anche importanti, sempre per dare linfa alla comunità che necessita di acquisire informazioni. Abbiamo ricevuto una bellissima risposta da parte del pubblico locale e sicuramente continueremo con altri appuntamenti”.

L’appuntamento è per l’8 e il 9 agosto ad Agrigento per l’Ellenic Music Festival sul quale il Direttore Lo Iacono si sente di puntualizzare: “Nessun sogno si riuscirà mai a realizzare, se non c’è una forte comunità a sostenerlo. È chiaro che il Festival è stato pensato da una micro – squadra che oggi è una macro – squadra. Loro sono l’energia, la vitalità e la forza che ci fa andare avanti. Ringrazio assolutamente tutte le persone che lavorano con noi. È grazie a loro se oggi riusciamo ad essere quantomeno alla terza edizione e mi auguro ne seguiranno tante altre”.