Agrigento, a scuola per imparare la salvaguardia del Pianeta

Cambiamento climatico e consumo delle risorse ambientali: questi gli argomenti affrontati nell’incontro tra il Wwf Sicilia - Area Mediterranea e i bambini dell’istituto comprensivo Agrigento centro

AGRIGENTO – I bambini della scuola primaria dell’istituto comprensivo Agrigento Centro, plessi Lauricella e Garibaldi, hanno ospitato il presidente del Wwf Sicilia – Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, che insieme alla segretaria Erica Capraro, ha tenuto una conversazione sull’importanza di salvaguardare il nostro Pianeta dall’aggressione umana.

Il clima e le sue anomalie

Il clima e le sue anomalie: questo il tema affontato con gli alunni. Tematica che continua a stupire l’opinione pubblica ma non allarma abbastanza, visto che i governanti non sono ancora convinti a porre in essere una conversione ecologica per fermare il fenomeno planetario.

Le future generazioni sono particolarmente interessate alla questione dei cambiamenti climatici, una vera e propria emergenza. La comunità scientifica è ormai unanime, infatti, nell’indicare le attività umane quali responsabili della crisi climatica, in particolare a causa dell’aumento dei gas serra immessi nell’atmosfera che hanno raggiunto livelli record: l’anidride carbonica è aumentata di quasi il 150% rispetto ai livelli preindustriali, il metano del 262% e il protossido di azoto del 123%. La concentrazione di Co2 provoca l’innalzamento globale della temperatura che a sua volta rende sempre più frequenti fenomeni di inondazioni, siccità, dissesto idrogeologico, diffusione di malattie, crisi dei sistemi agricoli, crisi idrica ed estinzione di specie animali e vegetali.

Fenomeni climatici estremi sempre più frequenti

Oggi siamo di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi, frequenti e devastanti. Molte specie, come osserva il Wwf Italia, stanno tentando di reagire al cambiamento: alcuni uccelli migratori stanno cambiando periodi di arrivo e di partenza anno dopo anno, le fioriture stanno anticipando, le specie montane si spingono, finché possono, in alta quota.

Per questi motivi, il Wwf lavora per raggiungere un accordo globale a livello internazionale e propone al Governo nazionale la promozione di strategie e percorsi con obiettivi e tappe precise per arrivare all’azzeramento delle emissioni prima della metà del secolo, costruendo una transizione all’economia del futuro fatta di fonti energetiche rinnovabili, come l’energia solare ed eolica.

Il futuro è stato, quindi, il tema fondante nell’incontro con i bambini dell’istituto comprensivo Agrigento centro. In particolare, un argomento affrontato è stato quello relativo al consumo delle risorse ambientali, energetiche e alimentari, di cui pare nessuno si preoccupi, se non a parole.

Si è spaziato anche su altre questioni, fra le quali – come sempre – spicca la necessità di insinuare una cultura del decoro urbano sempre più forte e decisa, vista la grave situazione di sporcizia e degrado che caratterizza troppe zone della nostra regione.

I bambini sono stati sollecitati, proprio su questo, a farsi guardiani della bellezza e, in tal senso, è stato loro consegnato l’attestato di nomina affinché, grazie alla loro volontà, possa avanzare quella cultura della civiltà che ancora stenta a farsi prevalente.

Il Wwf ha ringraziato la dirigente scolastica, Rosetta Greco, per la disponibilità al dialogo, e l’insegnante Emiliana Cacciatore, che ha materialmente tenuto i contatti per l’organizzazione degli incontri tra la scuola e la fondazione.