In Sicilia si investe sugli agriturismi, nell’ultimo decennio la crescita è impressionante: i dati Istat

Offrono servizi di ristorazione e degustazione, sono oramai gettonatissimi

In dieci anni le aziende agrituristiche sono cresciute in maniera esponenziale sul territorio siciliano. Se nel 2012 gli agriturismi autorizzati erano 602, nel 2021 secondo i dati Istat sono diventati 959, con un aumento del 59,3%. Solo nell’ultimo anno, la crescita è stata ben del 16,1%. La provincia che ha registrato la maggiore crescita è stata quella di Caltanissetta, che passa da 15 strutture nel 2012 a 36 nel 2021, con un tasso di aumento del 140%. Anche a Siracusa i numeri sono più che raddoppiati, passando da 119 strutture a 271, con un aumento percentuale del 127,7%. Ottimi risultati anche in provincia di Catania, dove si passa da 92 a 164 aziende, il 78,3% in più. Sopra la media regionale anche Agrigento, che da 30 imprese del settore passa a 50, con un tasso in positivo del 66,7%.

La Sicilia cresce ben più del resto d’Italia

Una crescita nettamente più alta di quella registrata nel resto della penisola, che vede i numeri aumentare ma si ferma al 24% in più. Anche per macroterritori, la situazione non cambia, anzi: il Nord segna una crescita di appena il 16,4%, mentre al Centro ci si ferma al 30,2%, quasi al pari del Mezzogiorno, che arriva al 31,8%. Delle strutture presenti sull’Isola, la gran parte lavora nel campo dell’accoglienza, offrendo al contempo una esperienza della vita di campagna. Poco più della metà degli agriturismi fanno anche attività di ristorazione e di degustazione dei propri prodotti. La crescita del settore in Sicilia è un trend positivo che prosegue nel corso degli anni, sempre in positivo, nonostante la pandemia che ha portato: già tra 2019 e 2020, quando le aziende agrituristiche in Sicilia erano 826, contro le 769 del 2019.

Agriturismo icona della vita e della cultura siciliana

La prosperità del settore nasce dalla possibilità di vivere la natura in tanti modi diversi, che vanno dal relax e il silenzio ai laboratori in fattoria alle visite didattiche, in modo tale che ognuno possa trovare la propria “vacanza perfetta”. Una scelta fatta da molti soprattutto dopo la pandemia: l’isolamento obbligatorio e il disagio provato da molti a vivere luoghi particolarmente affollati hanno spinto a cercare una vacanza all’aria aperta, che permetta di sfuggire dagli spazi chiusi, a favore di un panorama aperto e affascinante.

Grande recupero del settore dopo la pandemia

Non è un caso che nel giro di pochi anni si stia recuperando il vuoto lasciato dall’estate del 2020: nel 2021 in tutto il territorio nazionale il valore della produzione agrituristica è di poco superiore a 1,162 miliardi di euro; rispetto al 2020 cresce del 44,8% e rimane sotto il livello pre-pandemia del 2019 di una percentuale negativa del 26%. Il lockdown imposto per contenere la diffusione del Covid-19 ha prodotto effetti gravissimi sulle presenze e quindi sul valore economico, ma per fortuna e per l’impegno e la caparbietà degli operatori del settore, non ha inciso sull’articolazione e la solidità della rete agrituristica, che nel 2021 si è trovata pronta ad accogliere i turisti e a innescare una nuova fase di crescita economica.