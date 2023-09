Al culmine di una lite accoltella il marito ferendolo gravemente: arrestata 49enne

E' stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Il marito, operato nella notte, è ora in terapia intensiva ma stabile

Al culmine di una lite ha colpito con due coltelli al braccio e all’addome il marito 49enne trasportato in eliambulanza, in pericolo di vita, al San Camillo di Roma. E’ successo intorno alle 18 di ieri nell’abitazione dei due coniugi, in via Saliceti, in zona Campoverde, ad Aprilia.

Arrestata con l’accusa di tentato omicidio

La donna, 48enne seguita per problemi di natura psichiatrica, è stata sottoposta a tso e ricoverata nel reparto psichiatria dell’ospedale di Velletri. Arrestata con l’accusa di tentato omicidio, sarà portata domani al carcere di Rebibbia. Il marito, operato nella notte, è ora in terapia intensiva ma stabile.