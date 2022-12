Al Monastero Eremo Sant’Anna di Aci Catena il Presepe Verghiano

Lo spettacolo vedrà i personaggi delle novelle interagire negli spazi della Abbazia, che per l’occasione, sarà illuminata interamente

In esclusiva, il 30 dicembre 2022, dalle 17 alle 21, nell’Antico Monastero Eremo Sant’Anna ad Aci Catena (CT), andrà in scena, in unica data, la Quinta Edizione del Presepe Verghiano, che vedrà i personaggi delle novelle interagire negli spazi della Abbazia, che per l’occasione, sarà illuminata interamente, divenendo così un palcoscenico di grande e antico splendore. Un percorso itinerante che, dal Sagrato della Chiesa, condurrà lungo il corridoio esterno attraversando i giardini e concludendosi al cenacolo. In questo viaggio si incrocerà il Cantastorie con i tradizionali canti natalizi, a seguire i vari protagonisti delle storie, da Capinera che riporta sul posto la trasposizione di Franco Zeffirelli – che usò la medesima location per il suo dramma -, ad altri nomi, tra cui La Lupa, Jeli il Pastore e L’Amante di Gramigna e altre novità. Il tutto sarà condotto proprio da Giovanni Verga che farà da guida al gruppo. Un progetto unico al mondo, supportato dal Parlamento Europeo e Rai Cultura e che chiude il 2022 del Centenario “Verga 100” dedicato allo Scrittore in una location d’eccezione, grazie alla collaborazione instaurata con la Diocesi di Acireale e il Consiglio Pontificio della Cultura in Vaticano. Ancora un volta un evento promosso dall’impegno della Dreamworld Pictures e dal regista Lorenzo Muscoso e da tutto il cast e troupe Eriberto Muscoso, Luciano Busacca, Giuseppina Vivera, Adriano Gurrieri, Jacopo Cavallaro, Greta D’Antonio, Maria Chiara Signorello, Filippo Santagati, Giovanni Migliorisi, Paolo Randello e Danilo Carciolo che negli anni hanno dato vita e voce alle novelle. L’ingresso avverrà per gruppi limitati e in tre / quattro turni. L’acquisto dei biglietti sarà solo online (e raggiunto il numero non sarà possibile ulteriori emissioni) all’indirizzo : https://www.eventbrite.com/e/biglietti-v-presepe-verghiano-483731653397

Per ogni info : www.verga100.it