Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri che la soccorrono: arrestato 43enne

La telefonata agitata della moglie, l'arrivo dei carabinieri e l'aggressione ai militari: ecco cosa è accaduto ad Alcamo.

I carabinieri della sezione radiomobile di Alcamo hanno arrestato, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, uno straniero pregiudicato di 43 anni protagonista di un’aggressione ai danni della moglie.

Aggressione alla moglie e ai carabinieri: un arresto ad Alcamo

I militari dell’Arma sono intervenuti al domicilio dell’uomo su richiesta della donna che, spaventata per la propria incolumità, ha dichiarato che il marito versava in un forte stato di agitazione psicofisica.

In poco tempo, i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione accertando, oltre alla veridicità di quanto dichiarato dalla donna, anche che il 43enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’assunzione di alcol, avrebbe malmenato la moglie convivente. Per quest’ultimo reato, il 43enne è stato denunciato.

All’arrivo degli operanti l’uomo avrebbe perso il controllo di sé scagliandosi contro di loro con calci e pugni, venendo prontamente bloccato. Arrestato, a seguito della compilazione degli atti di rito e dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.