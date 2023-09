Alcamo, la cultura riparte dalle Vie dei Tesori

Dodici luoghi, tre passeggiate nella natura, spettacoli e degustazioni durante i tre weekend del festival in programma da oggi all’1 ottobre. Possibile visitare cantine, ville d’arte e musei

ALCAMO (TP) – Andar per castelli: ad Alcamo si può. Passando dal maniero inaccessibile sullo spuntone di roccia, Calatubo, al Castello che è nel cuore della città, simbolo della comunità.

Ma si entrerà anche in una cantina di inizi ‘900 e si scopriranno otto statue del Serpotta tra le monache che ancora vivono di lavoro e preghiera. Alcamo è pronta al suo secondo anno nelle Vie dei Tesori: per il suo debutto è stata tra le città più amate della scorsa edizione (un exploit visto che ha sfiorato le 4000 presenze) e ha deciso quest’anno di superarsi aprendo siti inediti durante i tre weekend del festival, dal 16 settembre all’1 ottobre. Il programma accoglie dodici siti, ma anche passeggiate nel verde, spettacoli e due esperienze di enogastronomia. I coupon sono validi anche nelle altre città della provincia che partecipano al festival, quindi a Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

“Siamo entusiasti che la nostra città, per il secondo anno consecutivo, faccia parte del circuito regionale delle Vie dei Tesori, che valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, attraverso attività di racconto, promozione e coinvolgendo la comunità – dicono il sindaco Domenico Surdi e l’assessore alle attività culturali e al turismo Donatella Bonanno -. Un’occasione di riappropriazione e riscoperta per i cittadini, un appuntamento straordinario per i turisti che invitiamo a visitare i nostri castelli, le chiese, i musei, a passeggiare su Monte Bonifato e negli angoli nascosti e preziosi della città, a conoscere le sorgenti di Chiusa e Dammusi e a partecipare agli eventi e alle esperienze”.

Continua il Sindaco “abbiamo voluto esserci una seconda volta, orgogliosi dell’ottimo risultato dell’anno scorso, perché siamo consapevoli che le Vie dei Tesori rappresentano per la nostra città un’opportunità per entrare a far parte dei circuiti turistici di rilievo. Senza dimenticare che solo facendo rete con le associazioni del territorio, le scuole e i privati riusciremo a costruire un percorso culturale che coinvolga tutta la comunità. Alcamo ha tutte le potenzialità per farcela, bisogna crederci e lavorare insieme”.

L’assessore Bonanno, nel presentare i siti coinvolti nell’iniziativa, ha ringraziato, oltre agli organizzatori e allo sponsor, tutti i volontari, gli studenti e le associazioni che, insieme ai dipendenti comunali, cureranno l’apertura dei siti e l’accoglienza dei visitatori.

Si parte quindi oggi e si va avanti, sempre sabato e domenica, per tre weekend per un nuovo festival di “riappropriazione della bellezza” che racconta l’intera Isola: dieci città in questa prima tranche (ad Alcamo e alle tre città del Trapanese si affiancano Termini Imerese, Bagheria, Corleone, poi Messina, Enna, Caltanissetta); dal 7 al 22 ottobre altre cinque città (Ragusa, Scicli e Noto; Sciacca e Carini); e Palermo e Catania per il mese di ottobre.

Complessivamente l’anno scorso la Sicilia ha avuto un indotto economico di oltre 6 milioni di euro, ad Alcamo la ricaduta ha superato i 102 mila euro.