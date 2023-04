La scena ripresa dalle telecamere di sicurezza è diventata virale sui social

Una scena davvero singolare in Alaska. Un alce è entrato in un cinema come se niente fosse, di fronte allo stupore dei dipendenti. L’animale si è poi diretto sul bancone dei pop corn, ne ha mangiato qualcuno e dopo qualche istante ha lasciato l’edificio. La scena ripresa dalle telecamere di sicurezza è diventata virale sui social.