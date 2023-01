Alfredo Cospito, scontri a manifestazione Roma: 41 denunciati

I disordini durante la protesta degli anarchici a piazza Trilussa ha visto coinvolti circa 100 manifestanti

Sono 41 le persone denunciate dalla polizia per i disordini alla manifestazione degli anarchici di ieri a Trastevere, a Roma. Circa un centinaio di manifestanti si erano dati appuntamento nel tardo pomeriggio a piazza Trilussa per protestare contro il 41 bis, regime a cui è sottoposto Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Bancali da oltre 10 anni e da tre mesi in sciopero della fame.

Momenti di tensione e scontri con le forze dell’ordine

Dopo momenti di tensione e scontri con le forze dell’ordine, i manifestanti si erano dispersi nelle vie di Trastevere mettendo in atto azioni di vandalismo. Gli anarchici sono stati successivamente individuati dalla polizia che li ha seguiti fino a via dei Panieri dove i manifestanti si erano asserragliati all’interno di un garage. A quel punto sono stati tutti portati in Questura, identificati e denunciati, al termine delle indagini della Digos di Roma.

Incendiato un traliccio a Torino, scritta pro-Cospito

Incendiato un traliccio adibito a ripetitore telefonico sulla collina Torino, in strada antica di Revigliasco. Sul posto è stata trovata la scritta ‘Fuori Alfredo Cospito dal 41 bis’ realizzata con vernice viola. I carabinieri hanno avviato accertamenti sull’episodio che si ritiene, con ogni evidenza, riconducibile ad esponenti dell’area anarchica.