Maltempo, Scaletta Zanclea totalmente allagata: “Situazione critica” – VIDEO

Il sindaco del Comune del Messinese spiega come procede la situazione maltempo dopo l'alluvione delle scorse ore.

Completamente allagato da stamattina il comune di Scaletta Zanclea, nel Messinese, a due passi da Giampilieri in cui nel 2009 un’alluvione provocò 23 morti, 40 dispersi, 29 ricoverati e 564 sfollati.

Ecco la situazione attuale dopo l’allagamento, spiegata dal sindaco di Scaletta Zanclea Gianfranco Moschella.

Allagamento di Scaletta Zanclea, la situazione

“Abbiamo una situazione molto critica e compromessa, il Paese è mezzo allagato”, ha dichiarato a Qds Gianfranco Moschella, sindaco di Scaletta Zanclea.

“A differenza di altri paesi della zona, noi non abbiamo il lungomare che faccia da ostacolo a presidio della Strada Nazionale, per cui i forti marosi raggiungono anche la statale 114, bloccando la viabilità e creando ingenti danni alle abitazioni, oltre che alle strutture comunali come la rete fognaria. Siamo in una situazione molto critica, non so quanto ancora riusciremo a tenere la barra dritta, io giro per tutto il paese dalle 5 di questa mattina senza sosta. Altre volte siamo riusciti a contenere la situazione, purtroppo siamo abituati a gestire questo genere di eventi, ma i cittadini giustamente rivendicano sicurezza”.

Ricordiamo che per l’intera giornata, nella Sicilia orientale è in vigore l’allerta meteo rossa. In molte zone dell’isola (soprattutto a Catania, Messina e Siracusa) le scuole sono chiuse e si registrano diversi disagi. Le autorità raccomandano la massima prudenza.