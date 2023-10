Allarme bomba in un liceo francese, evacuato l’istituto

Il perimetro della scuola è chiuso, insegnanti e alunni sono tenuti all'esterno a distanza. Gli artificieri si sono recati sul posto

Il liceo Gambetta di Arras, dove venerdì è stato assassinato un professore, è stato evacuato a seguito di un allarme bomba. Il perimetro della scuola è chiuso, insegnanti e alunni sono tenuti all’esterno a distanza. Lo rende noto Le Figaro.

L’allarme dopo messaggio via internet

L’allarme è scattato “dopo un messaggio ricevuto” via Internet, ha precisato la prefettura del Pas-de-Calais. “Il prefetto, presente, ha fatto evacuare l’istituto. Gli artificieri si recano sul posto”, è ancora stato reso noto. Oggi non erano state fatte lezioni ma la scuola era rimasta aperta per accogliere alunni, professori e genitori per rendere omaggio a Dominique Bernard, il professore ucciso nell’attentato di venerdì.