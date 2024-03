Trani, un biglietto in stazione annuncia l’allarme bomba: immediata la chiusura delle scuole

Indagini in corso per risalire all'autore della segnalazione. Intanto, al via l'opera di bonifica degli edifici scolastici

Un biglietto scritto a mano e lasciato nella stazione dei treni ha fatto scattare l’allarme bomba a Trani, in Puglia. Il foglietto, infatti, avvisava della presenza di una presunta bomba biologica sia all’interno della stazione dei treni che in due scuole della città. Per questo motivo, il sindaco Amedeo Bottaro ha immediatamente posto sotto chiusura tutti gli istituti scolastici della città.

Allarme bomba a Trani: chiuse le scuole

Con un comunicato sui propri canali ufficiali, il comune di Trani ha annunciato la chiusura di tutti gli istituti scolastici per la giornata di oggi, lunedì 25 marzo. Il tutto, a causa di un presunto allarme bomba annunciato nella stazione dei treni. “A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna”, è la comunicazione postata sui canali social ufficiali del Comune”.

Trani, allarme bomba: la ricostruzione della vicenda

Scattato intorno alle 6.00 della mattina di lunedì 25 marzo, l’allarme bomba a Trani è scaturito da un bigliettino scritto a mano trovato all’interno di una piccola valigia lasciata incustodita. Insospettiti dall’oggetto, i viaggiatori hanno dunque segnalato subito alle autorità la presenza di questa valigia. Una volta aperta, ecco scoperto il foglio. Firmato in arabo e scritto a mano, il bigliettino annunciava la presenza di varie bombe biologiche in città.

Per questo motivo, scattato immediatamente il piano di bonifica di tutti gli istituti scolastici (tempestivamente chiusi su ordinanza del sindaco Amedeo Bottaro) e iniziate le indagini per risalire a questa segnalazione. Nel mirino delle indagini anche le telecamere di servizio situate all’interno della stazione ferroviaria. Grazie a loro, infatti, potrebbe essere possibile risalire all’autore del gesto.

Allarme bomba anche a Barletta

Dopo quanto accaduto a Trani, alle 11.00 circa è scoppiato un secondo allarme bomba. Questa volta però, la segnalazione è arrivata dalla stazione ferroviaria di Barletta, dove sarebbe stato rilevato un pacco sospetto in un portone in Piazza Conteduca. Dopo l’arrivo degli artificieri sul posto per ulteriori controlli e la piazza interdetta al traffico, l’allarme è poi rientrato.