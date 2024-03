Pasqua e Pasquetta, le mete più gettonate per le imminenti vacanze

Boom di presenze per gli agriturismi con soluzioni a km zero. Tra gli stranieri, attesa una media di pernottamento di quattro giorni

Con l’imminente arrivo di Pasqua e Pasquetta (in programma per domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile), saranno diversi gli italiani che passeranno molte ore lontani dal caos quotidiano. Ma quali sono le mete più gettonate per trascorrere le vacanza pasquali del 2024?

Pasqua e Pasquetta 2024, le mete più gettonate: prevale l’Agriturismo

Con l’imminente arrivo di Pasqua e Pasquetta, oltre che con le belle giornate sempre più frequenti in tutta Italia, saranno diverse le persone pronte a trascorrere un weekend in tranquillità. Ma qual è la meta più gettonata per per il weekend in arrivo?

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Secondo una stima, quest’anno a dominare la speciale classifica dei luoghi più battuti è l’Agriturismo, pronto ad attrarre mezzo milione di presenze complessive (di cui circa il 65% italiani). Tra questi, in 300mila opteranno per i ristoranti che possano offrire dei menù a chilometro zero. Secondo le stime Terranostra di Coldiretti, l’italiano in media – durante le vacanze pasquali – pernotterà per due notti.

Pasqua 2024, la stima sui turisti stranieri

Come detto, gli agriturismi saranno la meta più gettonata nelle vacanze pasquali del 2024. Frequentati per il 65% da italiani, tra gli stranieri attesi nel nostro Paese anche tedeschi, svizzeri, francesi, olandesi e statunitensi. Secondo una stima, da loro è atteso un pernottamento medio di almeno quattro giorni.