“Valigia sospetta sotto il ponte della ferrovia”, scatta l’allarme bomba a Termini Imerese

Momenti di preoccupazione, ma nessuna conseguenza grave: mattinata intensa a Termini Imerese.

Momenti di panico nella mattinata di lunedì 15 aprile a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove è stato lanciato l’allarme bomba per una valigia sospetta sotto il ponte della ferrovia.

Per fortuna, l’allarme è rientrato e non si sono verificati eventi drammatici. Tuttavia, si è reso necessario l’intervento dei carabinieri e della polizia per le operazioni di sicurezza.

Allarme bomba alla stazione di Termini Imerese

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alle forze dell’ordine dei passanti avrebbero segnalato la presenza di una valigia sospetta sotto il ponte della ferrovia lungo via Ugo Foscolo, vicino a un supermercato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese e gli agenti della polizia locale per isolare l’area. Gli artificieri hanno scongiurato la presenza di esplosivo, mentre gli agenti hanno isolato temporaneamente la zona per permettere la messa in sicurezza dell’area interessata.

L’allarme bomba è poi rientrato, fortunatamente senza conseguenze.

Un mese fa l’episodio a Catania

Nelle scorse settimane anche a Catania si era scatenato il panico tra gli studenti per l’allarme bomba diramato in via Ramondetta, vicino la facoltà di Economia e Commercio. Dei passanti avrebbero segnalato la presenza di un contenitore sospetto sul muretto di un strada. Pare che fosse una parte della macchinetta Sostare/Amts, probabilmente danneggiata nei giorni precedenti e abbandonata lì. Anche in questo caso, quindi, la situazione è rientrata abbastanza velocemente.

Immagine di repertorio