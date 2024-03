Allarme siccità in Sicilia: la deroga per tutto il 2024 alla aziende zootecniche biologiche

Lo stato di calamità ha causato danni alle produzioni agricole che non hanno permesso di produrre tutto il foraggio biologico necessario per gli allevamenti della regione.

La siccità che imperversa sulla Regione Sicilia ha conseguenze sull’intero settore zootecnico, e sul biologico in particolare. Le condizioni climatiche che si sono presentate nell’ultimo anno, infatti, non hanno permesso di produrre il foraggio biologico in quantità bastevoli per gli allevamenti della regione. Per il 2024, quindi, queste aziende potranno utilizzare anche foraggi non biologici.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La decisione nasce con la deliberazione della Giunta regionale n. 470 del 28 novembre 2023, nella quale è stata esplicitata la “dichiarazione dello stato di calamità per i danni causati alle produzioni agricole in Sicilia da ondate di calore e incendi nel mese di luglio e dalla siccità autunnale nei mesi di settembre e ottobre 2023”.

A seguito di tale atto è possibile l’applicazione del regolamento delegato dell’Unione europea n. 2020/2146 della Commissione, che integra il regolamento Ue 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica.

Siccità in Sicilia: si potrà utilizzare foraggio non biologico

Con il riconoscimento delle circostanze calamitose, infatti, è possibile concedere deroghe all’utilizzo dei foraggi biologici. Quindi, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, gli animali possono essere nutriti con mangimi non biologici anziché con mangimi biologici o in conversione, nella misura in cui non è stato possibile reperire o produrre il foraggio biologico necessario per il proprio allevamento.

Gli operatori interessati al rilascio della deroga dovranno presentare apposita richiesta tramite pec all’organismo di controllo biologico a cui sono assoggettati. L’operatore biologico dovrà dichiarare nell’istanza, con riferimento agli eventi siccitosi che hanno interessato la propria azienda agricola, le quantità di foraggi non biologici di cui necessita. La richiesta sarà sottoposta alle valutazioni dell’organo competente che potrà a sua volta richiedere integrazioni alla documentazione presentata, riservandosi comunque la facoltà di prevedere appositi sopralluoghi nelle aziende agricole, finalizzati all’accertamento dei requisiti necessari per il rilascio della deroga.

La siccità in Sicilia è ormai una costante

Per la Sicilia, l’anno 2023 è stato caratterizzato nei mesi estivi da eccezionali ondate di calore, con temperature superiori ai 40 gradi per un periodo prolungato, seguite da siccità autunnale, tanto che nel mese di settembre le piogge sono diminuite del 68%, mentre ad ottobre tale calo è arrivato addirittura al 93% per la quasi totale assenza di piogge, tanto da risultare il mese di ottobre più asciutto delle serie storiche disponibili per l’Isola dal 1921.

La pioggia arrivata sull’Isola nell’intero anno passato è frutto di una serie di eventi poco significativi, mentre l’Isola ha subito 21 eventi meteorologici, inserendosi, così, nell’elenco delle regioni italiane che hanno scontato i maggiori effetti del cambiamento climatico.