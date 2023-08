Sicilia, ondate di calore e rischio incendi

Bollettino di massima allerta per ondate di calore e rischio incendi per domani, domenica 27 agosto, in Sicilia. È rossa nella zona nord.

Bollettino di massima allerta per ondate di calore e rischio incendi per domani, domenica 27 agosto, in Sicilia. Il dipartimento regionale di Protezione Civile ha reso nota la notizia. È rossa nella zona nord dell’isola e nello specifico per le province di Messina, Palermo e Trapani nonché nell’area sud orientale in provincia di Siracusa. Allerta arancione per tutte le altre zone della Regione. Le temperature si aggireranno attorno al 38 gradi con massime in aumento. I valori massimi varieranno da elevati a molto elevati.