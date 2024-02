Allerta arancione in Sicilia, in arrivo pioggia e vento forte: ecco le Province interessate

Si prevedono per domani precipitazioni intense, possibili grandinate e venti forti dai quadranti settentrionali

La protezione civile ha diramato l’allerta arancione per temporali e burrasche per domani in Sicilia nelle province di Palermo, Messina, Agrigento, Catania, Ragusa e Siracusa. Allerta gialla nella provincia di Trapani. Si prevedono per domani precipitazioni intense, possibili grandinate e venti forti dai quadranti settentrionali. Sono previste anche mareggiate sotto costa.

Allerta arancione in Sicilia, mareggiate lungo le coste

L’avviso della protezione civile prevede dalla tarda serata di oggi, sabato 24 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dalla mattina di domani, domenica 25 febbraio, si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Si segnalano, infine, mareggiate lungo le coste esposte.

