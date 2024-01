Pioggia, trombe d’aria e forte vento: la Sicilia sferzata dal maltempo

L'allerta gialla in Sicilia è stata diramata dalla Protezione civile per le giornate del 6 e del 7 gennaio.

Maltempo sull’Italia. Oggi, domenica 7 gennaio 2024, è prevista allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in 13 regioni. Pioggia, vento e neve caratterizzano già da ieri il clima del Belpaese. L’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna riguarda la Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola. Invece, per la Calabria, la Campania, una parte dell’Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto, la Basilicata, il Lazio, la Sicilia, il Friuli Venezia Giulia, le Marche, la Liguria, la Puglia e l’Umbria è stata diramata l’allerta gialla.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’allerta gialla in Sicilia

Dopo la giornata dell’Epifania caratterizzata da piogge, vento e grandine in Sicilia, sulla nostra isola è prevista una domenica dalle condizioni meteo sfavorevoli, con un ulteriore peggioramento rispetto a ieri. La protezione civile ha, infatti, diffuso un avviso di allerta gialla valido per tutta la regione, per rischio idrogeologico e idraulico. Nelle ultime ore le province considerate maggiormente a rischio sono state cinque, concentrate soprattutto nell’area sud-orientale, ma si prevede un coinvolgimento più ampio delle zone colpite dal maltempo.

Messina

A Messina le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di una palma vicino l’istituto ortopedico del Mezzogiorno, a Ganzirri. La pianta si è abbattuta sulla strada e ha danneggiato la recinzione. Non si registrano danni a persone.

Ragusa e Siracusa

Siracusa e Ragusa sono sicuramente le zone più colpite dall’allerta gialla in Sicilia. Una quarantina le richieste di intervento pervenute ai vigili del fuoco di Siracusa: alcune squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami dalla strade. Inoltre, sono cadute alcune tegole di calcinacci, per fortuna senza causare danni a persone. Nel Ragusano, in contrada Caprato, sulla strada che conduce da Vittoria ad Acate, un albero ha invaso la stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per per ripristinare la circolazione.

A Carlentini (Siracusa) una tettoia di circa 20 metri si è staccata ed è volata via dall’altra parte della strada. Fortunatamente nessun danno e nessun ferito.

A Noto (Siracusa) il forte vento ha abbattuto alcuni alberi e il muro di contenimento di un campo sportivo in contrada Zupparda. Alcune vie si sono rese impraticabili a causa delle lastre di ghiaccio presenti sull’asfalto.

L’allerta gialla in Sicilia ha colpito anche Ortigia, dove il maltempo ha causato il ribaltamento dei tavolini esterni di alcune attività di ristorazione. Sebastiano Motta, titolare di un locale, commenta ciò che è accaduto davanti ai suoi occhi ieri, sabato 6 gennaio, a causa della tromba d’aria: “È stato qualcosa di veramente pauroso e terribile. Questa è la situazione, ha devastato tutto: tavoli che volavano all’altezza di un metro, per fortuna non si è fatto male nessuno”, dice incredulo, inquadrando gli arredi all’esterno della sua attività trascinati via dal fortissimo vento.

Anche al porto si sono registrati momenti di forte paura a causa della tromba d’aria: la nave da crociera Msc, in sosta all’interno del porto Grande, ha rotto i blocchi di ormeggio e ha sbattuto la poppa. Sono intervenuti i rimorchiatori che hanno riportato la nave verso la banchina, ma molte piccole barche sono state danneggiate.

Le parole del sindaco di Siracusa sul maltempo in Sicilia

“Grazie alla Protezione Civile, a tutti coloro che, in queste ore, sono stati in prima linea a sostegno dei cittadini per ripristinare le condizioni di sicurezza in seguito alla tromba d’aria che ha colpito Siracusa”, scrive il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, su Facebook.

Fonte Foto: Francesco Italia Sindaco, Facebook.

Fonte video: TikTok – Mokrito Siracusa