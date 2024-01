Buona Epifania 2024: frasi di auguri da inviare il 6 gennaio

Gli auguri da inviare per la festa della Befana e per l'Epifania.

Il 6 gennaio 2024 è il momento di dire addio alle Feste natalizie, ma anche di fare gli auguri di una buona e serena Epifania ad amici e parenti. Ecco alcune frasi e poesie da inviare, ma anche alcune curiosità sull’ultima festa del periodo natalizio.

Buona Epifania 2024, frasi di auguri da inviare

“Arriva l’Epifania, che tutte le Feste porta via! Ti auguro un sereno 6 gennaio, da festeggiare con gli amici e i parenti più cari”.

“I Magi seguono fedelmente quella luce che li pervade interiormente, e incontrano il Signore. In questo percorso dei Magi d’Oriente è simboleggiato il destino di ogni uomo: la nostra vita è un camminare, illuminati dalle luci che rischiarano la strada, per trovare la pienezza della verità e dell’amore, che noi cristiani riconosciamo in Gesù, Luce del mondo”. (Papa Francesco)

“Nel giorno dell’Epifania, possa la luce di Cristo illuminare il tuo cammino e portarti gioia, pace e benedizioni”.

“Auguri Befana… Ops! Volevo dire: buona Epifania a te. Una serena e felice giornata”.

La poesia di Mario Luzi

Ecco la poesia “Epifania” di Mario Luzi.

Notte, la notte d’ansia e di vertigine

quando nel vento a fiotti interstellare,

acre, il tempo finito sgrana i germi

del nuovo, dell’intatto, e a te che vai

persona semiviva tra due gorghi

tra passato e avvenire giunge al cuore

la freccia dell’anno… e all’improvviso

la fiamma della vita vacilla nella mente.

Chi spinge muli su per la montagna

tra le schegge di pietra e le cataste

si turba per un fremito che sente

ch’è un fremito di morte e di speranza.

In una notte come questa,

in una notte come questa l’anima,

mia compagna fedele inavvertita

nelle ore medie

nei giorni interni grigi delle annate,

levatasi fiutò la notte tumida

di semi che morivano, di grani

che scoppiavano, ravvisò stupita

i fuochi in lontananza dei bivacchi

più vividi che astri. Disse: è l’ora.

Ci mettemmo in cammino a passo rapido,

per via ci unimmo a gente strana.

Ed ecco

il convoglio sulle dune dei Magi

muovere al passo dei cammelli verso

la Cuna. Ci fu ressa di fiaccole, di voci.

Vidi gli ultimi d’una retroguardia frettolosa.

E tutto passò via tra molto popolo

e gran polvere. Gran polvere.

Chi andò, chi recò doni

o riposa o se vigila non teme

questo vento di mutazione:

tende le mani ferme sulla fiamma,

sorride dal sicuro

d’una razza di longevi.

Non più tardi di ieri, ancora oggi.

Epifania, cosa si celebra

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si celebra:

la Teofania , cioè la rivelazione di Dio tramite il figlio Gesù nel giorno della manifestazione dei Magi, che hanno portato in dono oro, incenso e mirra.

, cioè la rivelazione di Dio tramite il figlio Gesù nel giorno della manifestazione dei Magi, che hanno portato in dono oro, incenso e mirra. nel cristianesimo orientale, si ricorda il battesimo di Gesù nel Giordano.

La Befana

Nel mondo occidentale è anche la festa della Befana. Nell’immaginario collettivo, è una donna anziana, bruttina e con il naso lungo, che porta calze con tanti buoni dolci a tutti i bambini a bordo della sua “scopa volante“.

