Meteo, torna l’allerta gialla in Sicilia per l’11 gennaio: previsto maltempo

Pioggia e venti forti in arrivo sull'Isola: ecco le aree più colpite nelle prossime ore.

Le previsioni meteo non promettono bene: in Sicilia per la giornata di domani, giovedì 11 gennaio 2024, sarà in vigore un’allerta gialla per possibile maltempo.

Già negli scorsi giorni, dopo delle Feste caratterizzate da temperature insolitamente miti e tempo stabile, si è registrato un significativo calo termico, con piogge e temporali soprattutto nella parte settentrionale dell’Isola.

Maltempo, allerta gialla in Sicilia per l’11 gennaio 2024

Considerando il rapido peggioramento delle condizioni climatiche, la Protezione civile della Regione Siciliana ha diramato l’allerta meteo gialla per la giornata dell’11 gennaio, valida dalla mezzanotte di oggi. Di seguito il bollettino dal sito ufficiale:

Secondo le previsioni meteo, sull’Isola dal pomeriggio di mercoledì 10 gennaio e per le successive 24-30 ore si potrebbero registrare “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

I danni

Il maltempo ha già provocato dei danni in Sicilia, nonostante le piogge non siano state particolarmente intense. Un esempio è la frana registratasi nelle scorse ore lungo l’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo per Terrasini.

Immagine di repertorio