Maltempo, Messinese “in ginocchio” tra neve e disagi – FOTO e aggiornamenti su Floresta

Le immagini della neve e dei disagi provocati dal maltempo a Floresta (ME).

Neve, problemi elettrici e disagi per il maltempo a Floresta, in provincia di Messina, dove al momento le condizioni meteo non consentono la pulizia delle strade interne.

Ecco gli aggiornamenti del Comune, che avvisa che anche nella giornata di venerdì 10 febbraio – a seguito della nuova allerta meteo diramata dalla Protezione civile – le scuole rimarranno chiuse.

Allerta meteo, neve e maltempo a Floresta, aggiornamento

“Aggiornamento: le condizioni meteo odierne non consentono la pulizia delle strade interne. Pur avendo provveduto, le forti raffiche di vento creano nuovamente accumuli in alcuni tratti anche oltre un metro. Oggi i vigili urbani e i dipendenti sono stati in giro a sincerarsi delle condizioni della popolazione soprattutto anziana e a verificare eventuali necessità”, si legge in un avviso sulla pagina Facebook del Comune.

“Il Sindaco in prima persona, insieme ai volontari dei fuoristrada Nebrodi Off Road ancora in giro a soccorrere le tante persone rimaste bloccate sulla neve. Difficoltà nel transito della Statale 116, numerosi i mezzi dell’ANAS che stanno facendo il possibile per contrastare non solo le abbondanti nevicate ma anche gli accumuli di oltre un metro di neve nei due lati del paese esposti alle forte raffiche di vento.

Un particolare ringraziamento anche ai Carabinieri di Floresta che hanno soccorso diverse vetture rimaste bloccate nella neve. Rimane lo stato di allerta, anche domani SCUOLE CHIUSE, rimaniamo a disposizione della comunità”.

In relazione al blackout, l’Amministrazione comunica: “Si sono verificati anche alcuni problemi di luce, l’ENEL è sul posto pronta a intervenire”.