Alloggi popolari per Santa Croce Camerina

Sono state finalmente consegnate, dopo un iter durato circa un decennio, diciotto abitazioni sulla circonvallazione Costa degli Archi. Il sindaco Di Martino: “È una giornata importante”

SANTA CROCE CAMERINA (RG) – Sono stati consegnati qualche giorno fa gli alloggi popolari di Santa Croce, di cui avevamo parlato già lo scorso anno.

Novantacinque metri quadrati, soggiorno/cucina, tre stanze da letto, fotovoltaico, impianti separati: 18 famiglie potranno finalmente avere una buona sistemazione, sulla circonvallazione Costa degli Archi.

La cerimonia si è tenuta alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, in visita in provincia di Ragusa, accolto dal sindaco Peppe Dimartino, insieme al commissario straordinario dell’Istituto autonomo case popolari di Ragusa Paolo Santoro, il senatore Salvo Sallemi e il deputato regionale Giorgio Assenza.

“Non potevo mancare a una cerimonia come quella di oggi, 18 immobili di nuova generazione che vengono consegnati a chi ne ha diritto – ha sottolineato l’assessore regionale Alessandro Aricò – Nell’ultima finanziaria abbiamo tra l’altro approvato un emendamento per dare un aiuto alle giovani coppie che vogliono acquistare le abitazioni nei comuni sotto i 10mila abitanti. Questo serve anche a ripopolare i paesi più piccoli”.

Si tratta di un’opera attesa da decenni, l’iter era iniziato con l’Amministrazione di Lucio Schembari e tante sono state le polemiche per gli immensi ritardi che ne hanno contraddistinto la realizzazione. Non poche le problematiche che hanno accompagnato l’edificazione.

“Una giornata importante – ha detto il primo cittadino Peppe Di Martino – dopo tanti anni si completa un’opera che ha incontrato tante difficoltà. Diciotto famiglie di Santa Croce avranno la possibilità di avere una casa. Siamo molto soddisfatti dalla sinergia tra i nostri uffici e lo Iacp e la presenza dell’assessore Aricò è un bel segnale di attenzione verso il nostro territorio”.

Non sono mancate le polemiche: il movimento civico Santa Croce Attiva, guidato da Manlio La Ciura, ha rivendicato la ‘paternità’ dei lavori per la Giunta Schembari e per l’allora assessore ai Servizi sociali Piero Mandarà.

“Onore agli amministratori che nel tempo hanno lavorato sodo – hanno riferito dal movimento -, ai sindaci che hanno combattuto tenacemente per ottenere questo risultato, incredibilmente e vergognosamente non sono stati invitati alla cerimonia di inaugurazione dal sindaco attuale. Ma d’altra parte la loro specialità sono i selfie e le parate che volentieri lasciamo a questa Amministrazione comunale che magari invece di cambiare verso adesso cambia social e auspichiamo che, per il bene di tutti e della verità, cambi faccia!”.