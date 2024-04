VIDEO | Eccezionale alluvione, pioggia travolge aeroporto e negozi: Dubai “in ginocchio”

Incredibili le immagini che stanno facendo il giro del mondo: "Un evento meteorologico storico".

Il maltempo domina a Dubai, città ed emirato degli Emirati Arabi Uniti, dove una violenta alluvione ha provocato non pochi disagi a cittadini e turisti.

In appena 24 ore sarebbe caduta la pioggia di un anno e mezzo. Un evento naturale straordinario le cui immagini fanno il giro del mondo, come nel caso della tempesta di sabbia in Marocco dello scorso marzo.

Maltempo a Dubai, alluvione blocca tutto

Nella giornata di martedì 16 aprile sarebbe caduta la pioggia di oltre un anno su Dubai, trasformando letteralmente le strade in fiumi. L’acqua ha travolto case e negozi, riuscendo perfino a bloccare il Dubai International Airport – il secondo più trafficato al mondo – e a “mettere in ginocchio” una delle città più ricche al mondo.

Allagati anche il Dubai Mall e il Mall of the Emirates, due dei centri commerciali di lusso più conosciuti al mondo.

La situazione in aeroporto

La compagnia Emirates ha sospeso centinaia di voli a causa delle piogge da record che hanno colpito l’emirato nelle scorse ore. Sui social numerosi video mostrano i Terminal e perfino la pista degli aerei completamente sommersi dall’acqua.

Un evento mai accaduto: ci sono vittime

L’agenzia di stampa statale Wam parla di “un evento meteorologico storico“: dall’inizio della raccolta dei dati – nel 1949 – non sarebbe mai caduta così tanta pioggia nel giro di 24 ore. Si contano, purtroppo, anche delle vittime dopo l’alluvione che ha colpito non solo Dubai ma tutti gli Emirati Arabi: la situazione peggiore in Oman, dove si registra al momento il numero più alto di morti (almeno 18).

Fonte foto e video: Facebook – Absar Mir