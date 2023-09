Con l’arrivo del primo settembre inizia l’autunno meteorologico: l’almanacco del giorno

Ecco cosa si celebra e ricorda giorno 1 settembre.

L’1 settembre o primo settembre è il 244º giorno del calendario gregoriano e mancano 121 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra l’1 settembre

Il primo giorno di settembre inizia l’autunno meteorologico (anche se il solstizio d’inverno è effettivamente alla fine del mese). Il santo del giorno venerato dalla Chiesa Cattolica l’1 settembre è Sant’Egidio, protettore dei fabbri, dei disabili, degli eremiti, degli epilettici, dei lebbrosi e dei poveri, dei cavalli e delle pecore e anche delle persone sterili.

In Italia si celebra la Giornata per la custodia del creato. In giro per il mondo le ricorrenze sono tante: in Camerun è la Festa dell’unità nazionale, in Russia la Giornata della conoscenza, a Singapore la Festa degli insegnanti, in Slovacchia la Festa della costituzione e in Uzbekistan la Festa dell’indipendenza.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati dell’1 settembre, che celebrano il compleanno nel primo giorno del nuovo mese. Tra loro: Elisabetta Belloni, diplomatica italiana; Sergio Chiamparino, politico italiano; Paola De Micheli, politica e manager italiana; Oscar Fulvio Giannino, giornalista italiano; Jeon Jung-kook, cantante sudcoreano dei BTS; Bill Kaulitz, musicista e membro dei Tokyo Hotel; Carlos Sainz Vasquez de Castro, pilota di F1; Zendaya Coleman, attrice e cantante statunitense.

Anniversari di nascita

Carmelo Pompilio Realino Antonio Bene, drammaturgo italiano;

Edda, figlia di Mussolini;

Vittorio Gassman, attore italiano;

Sandra Mondaini, attrice italiana.

Anniversari di morte

Re Luigi XIV di Francia.

Accadde oggi, 1 settembre

5509 a.C. – Inizia il primo anno del calendario bizantino. Secondo la tradizione bizantina questa è la data della creazione del mondo.

1715 – Muore il re di Francia Luigi XIV dopo un regno di 72 anni.

1729 – Devastante terremoto a Palermo, con diversi crolli e vittime nel centro storico.

1847 – Ribellione contro i Borboni a Messina, repressa immediatamente.

1897 – L’1 settembre apre la prima metropolitana del Nord America a Boston (USA).

1914 – San Pietroburgo (Russia) cambia nome in Pietrogrado.

1917 – Il primo settembre la Russia si proclama ufficialmente una repubblica.

1939 – L’attacco della Germania nazista alla Polonia dà inizio alla Seconda guerra mondiale.

1969 – Una rivoluzione in Libia porta il colonnello Muʿammar Gheddafi al potere.

1970 – Tentato assassinio del re Husayn di Giordania da parte di guerriglieri palestinesi.

1985 – Individuato il relitto dell’RMS Titanic.

1991 – Il primo settembre l’Uzbekistan ottiene l’indipendenza dall’URSS.

2004 – Attentato a Beslan (Ossezia Settentrionale-Alania, Russia) da parte di terroristi ceceni. In ostaggio diversi bambini e adulti in una scuola elementare.

Immagine di repertorio