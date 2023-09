Il 13 settembre si celebra la Giornata mondiale contro la sepsi: l’almanacco del giorno

Santo del giorno, ricorrenze e anniversari del 13 settembre. Tutte le curiosità nell'almanacco di QdS.it.

Il 13 settembre è il 256º giorno del calendario gregoriano (il 257º negli anni bisestili). Mancano 109 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari e date da ricordare.

Cosa si celebra il 13 settembre: santo del giorno

Il 13 settembre la Chiesa celebra San Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli e dottore della Chiesa, che, nato ad Antiochia, ordinato sacerdote, meritò per la sua sublime eloquenza il titolo di Crisostomo e, eletto vescovo di quella sede, si mostrò ottimo pastore e maestro di fede. Condannato dai suoi nemici all’esilio, ne fu richiamato per decreto del papa sant’Innocenzo I e, durante il viaggio di ritorno, subendo molti maltrattamenti da parte dei soldati di guardia, il 14 settembre, rese l’anima a Dio presso Gumenek nel Ponto, nell’odierna Turchia.

Nella giornata del 13 settembre si celebra anche la Giornata mondiale per la lotta alla sepsi (World Sepsis Day). La sepsi, o setticemia, è – come riporta il sito del Ministero della Salute – “la grave complicanza di un’infezione, che danneggia tessuti e organi compromettendone il funzionamento e che può portare a shock, insufficienza multiorgano e morte, soprattutto se non riconosciuta e non trattata prontamente”.

In Russia è il Giorno dei programmatori.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 13 settembre, che in questa giornata festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Tadao Andō, celebre architetto giapponese; Jacqueline Bisset, attrice inglese; Cesare Bocci, attore italiano; Fabio Cannavaro, allenatore ed ex calciatore italiano; Cristiana Capotondi, attrice italiana; Alain Ducasse, chef francese; Nadia Rinaldi, attrice italiana; Fabio Tacchella, chef italiano.

Anniversari di nascita 13 settembre

Cesare Borgia, condottiero italiano;

Ezio Bosso, pianista e direttore d’orchestra italiano;

Gino Capponi, politico e letterato italiano;

Roald Dahl, scrittore britannico;

Jean-Luc Godard, regista francese;

John Priestley, scrittore inglese;

Arnold Schönberg, compositore austriaco;

Clara Schumann, pianista e compositrice tedesca.

Anniversari di morte 13 settembre

Walter Bonatti, alpinista ed esploratore italiano;

Guido Ceronetti, poeta e drammaturgo italiano;

Michel de Montaigne, filosofo francese;

Ludwig Andreas, filosofo tedesco;

Ettore Schmitz, scrittore noto con lo pseudonimo Italo Svevo;

Tito, imperatore romano;

Tupac Shakur, rapper statunitense.

Accadde oggi, 13 settembre: anniversari

1229 – Ögödei, figlio di Gengis Khan, viene proclamato Khan dell’Impero mongolo.

1437 – Inizia l’assedio di Tangeri da parte del Regno del Portogallo contro il Sultanato del Marocco. Si concluderà dopo un mese senza successo.

1743 – Gran Bretagna, Austria e Regno di Sardegna firmano il trattato di Worms.

1813 – Fallisce il tentativo britannico di conquistare Baltimora, nel Maryland.

1906 – Il 13 settembre è il giorno del primo volo aereo in Europa.

1908 – Inaugurazione della ferrovia del Cusco in Perù.

1922 – Devastante incendio a Smirne, appiccato dai turchi di Atatürk nel quartiere cristiano di Smirne. Viene ricordato anche come il “genocidio dei greci d’Asia Minore”.

1940 – Bombardamento tedesco contro Buckingham Palace.

1943 – Chiang Kai-shek diventa presidente della Repubblica cinese.

1968 – L’Albania esce dal Patto di Varsavia.

1970 – Il 13 settembre si svolge la prima edizione della Maratona di New York.

1971 – Assalto nella prigione di Attica in risposta a una rivolta: muoiono 42 persone.

1982 – La Legge Rognoni-La Torre introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

1985 – Esce in Giappone Super Mario Bros.

1987 – Incidente di Goiânia: un oggetto radioattivo viene rubato da un ospedale abbandonato di Goiânia, in Brasile, contaminando e uccidendo diverse persone nelle settimane successive.

1988 – Uragano Gilbert, il più forte uragano mai registrato nell’emisfero occidentale.

2007 – Il 13 settembre la Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni è adottata dalle Nazioni Unite.

