L’almanacco del giorno del 14 dicembre, ecco cosa si celebra

Santo del giorno, compleanni, anniversari e curiosità sulla giornata del 14 dicembre.

Il 14 dicembre è il 348º giorno del calendario gregoriano e mancano soltanto 17 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Cosa si celebra il 14 dicembre

Il santo del giorno è Giovanni della Croce, mistico, carmelitano e dottore della Chiesa. Viene considerato il patrono dei mistici e dei poeti ed è stato cofondatore dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi. Non ricorrono giornate internazionali di rilievo.

Il 13 dicembre, invece, Siracusa e Belpasso hanno celebrato la festa di Santa Lucia.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 14 dicembre, che in questa giornata celebrano il loro compleanno sotto il segno del Sagittario. Tra loro: Vinicio Capossela, cantautore italiano; Michael Owen, calciatore inglese; Ernesto Pellegrini, imprenditore ed ex dirigente sportivo italiano; Dilma Vana Rousseff, ex presidente del Brasile; Vanessa Anne Hudgens, attrice e cantante nota per il suo ruolo da protagonista in “High School Musical”; Valeria Caracuta, pallavolista italiana.

Anniversari di nascita

Bruno Barilli, scrittore e compositore italiano;

Paul Elaurd, poeta francese;

Piero Bottaro, calciatore italiano;

Albert Frederick Arthur George Windsor, conosciuto come re Giorgio VI del Regno Unito;

Nostradamus, astrologo francese.

Anniversari di morte

Myrna Loy, attrice statunitense;

Peter O’Toole, attore irlandese;

Andrej Dmitrievic Sakharov, fisico russo e vincitore del Premio Nobel per la Pace;

George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d’America.

Accadde oggi, 14 dicembre

867 / 872 – Vengono eletti due papi: Adriano II e Giovanni VIII.

1287 – Crolla la diga Zuider Zee negli odierni Paesi Bassi: muoiono più di 50mila persone.

1782 – Il 14 dicembre viene effettuato il primo volo con il prototipo di mongolfiera.

1856 – Apertura del celebre Casinò di Monte Carlo.

1900 – Max Planck pubblica i suoi studi sulla teoria quantistica.

1902 – Nell’Oceano Pacifico viene posto il primo cavo telegrafico.

1913 – Annessione di Creta alla Grecia.

1927 – Il 14 dicembre l’Iraq ottiene l’indipendenza dalla Gran Bretagna.

1934 – Debutta il musical “Babes in Toyland” con Stan Laurel e Oliver Hardy.

1939 – L’Urss viene esclusa dalla Società delle Nazioni per l’attacco alla Finlandia.

1942 – Sconfitta di El-Agheila, le truppe tedesche di Erwin Rommel sono costrette a ritirarsi dall’Africa.

1955 – L’Italia entra a far parte dell’Onu.

1960 – Il 14 dicembre nasce l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCDE).

2001 – Papa Giovanni Paolo II indice per i cattolici un giorno di digiuno e preghiera per la pace.

2012 – Massacro alla Sandy Hook Elementary School a Newtown in Connecticut (USA). Adam Lanza, 20 anni, apre il fuoco e uccide 28 persone (incluso se stesso). Ignota, anche dopo 11 anni, la motivazione dell’assurdo gesto.

Immagine di repertorio