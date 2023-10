Almanacco 17 ottobre, è la Giornata Mondiale di eradicazione della povertà

Si celerano Sant'Ignazio di Antiochia e la Giornata Mondiale di eradicazione della povertà.

Il 17 ottobre è il 290º giorno del calendario gregoriano (il 287º negli anni bisestili) e mancano 75 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con il santo del giorno, informazioni su compleanni e onomastici, anniversari e ricorrenze.

Cosa si celebra il 17 ottobre: santo del giorno e giornate internazionali

La Chiesa Cattolica il 17 ottobre la chiesa cattolica celebra Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire di Antiochia. Nato nel I secolo, diventa discepolo dell’Apostolo Giovanni e poi terzo vescovo di Antiochia, nel 69. Muore prima del 117. Di lui sono divenute famose le “sette lettere sante”. Si tratta di lettere che il vescovo scrisse durante il suo viaggio verso Roma, indirizzate alle diverse comunità cristiane.

Il 17 ottobre ricorre la Giornata Mondiale di eradicazione della povertà. Il giorno è stato deciso dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992 con la risoluzione n. 47/196 in ricordo dell’anniversario di una delle più note e importanti manifestazioni contro la povertà che si è svolta il 17 ottobre 1987 a Parigi.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 17 ottobre, che celebrano il compleanno in questo giorno. Tra loro: Marshall Mathers, cantante rap noto come Eminem; Fabrizio Tarducci, rapper noto come Fabri Fibra; Veronica Lucchesi, cantante; André Villas Boas, allenatore di calcio portoghese.

Anniversari di nascita

Giorgio Ambrosoli, avvocato italiano e vittima di mafia;

Giovanni Antonio Canal, pittore noto come il Canaletto;

Papa Giovanni Paolo I;

Rita Hayworth, attrice statunitense;

Ferdinando Magellano, esploratore;

Arthur Miller, drammaturgo statunitense.

Anniversari di morte

Fryderyk Chopin, compositore polacco;

Giovanni Gronchi, terzo presidente della Repubblica Italiana;

August Landmesser, operaio tedesco vittima dei nazisti.

Accadde oggi, 17 ottobre

743 – Vittoria di Poitiers di Carlo Martello durante la Reconquista.

1797 – Trattato di Campoformio (Campoformido) tra Napoleone e l’Austria.

1888 – Thomas Edison presenta richiesta di brevetto per il fonografo ottico (il primo cinema).

1919 – Il 17 ottobre il re Alfonso XIII di Spagna inaugura il primo tratto della Metropolitana di Madrid.

1931 – Al Capone viene condannato per evasione fiscale.

1945 – In seguito a una manifestazione popolare, vengono convocate elezioni democratiche in Argentina.

1973 – I paesi dell’OPEC iniziano un embargo del petrolio contro alcune nazioni occidentali ritenute responsabili di aver aiutato Israele nella sua guerra contro la Siria.

1990 – Nasce l’Internet Movie Database.

2011 – La cometa Elenin transita molto vicino alla Terra.