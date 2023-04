Almanacco 18 aprile, è la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti

Santo del giorno, anniversari, ricorrenze e compleanni da ricordare nell'almanacco di QdS.it.

Il 18 aprile è il 108º giorno del calendario gregoriano e mancano 257 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, anniversari, ricorrenze e compleanni da ricordare.

Cosa si celebra il 18 aprile

La Chiesa Cattolica nella giornata del 18 aprile ricorda San Galdino, vescovo.

Ricorrono anche la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti e la Giornata mondiale del radioamatore. Ѐ festa nazionale in Afghanistan (Festa della Liberazione) e in Zimbabwe (Festa dell’Indipendenza). In Libano, invece, è la Giornata nazionale del ricordo in memoria delle vittime del bombardamento israeliano nel campo profughi ONU di Qana (1996). Infine, in Giappone è il Giorno dell’invenzione (per ricordare l’anniversario dell’approvazione della prima legge a tutela dei brevetti) e in Giordania si celebra la Giornata della Grande Rinascita Araba.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 18 aprile, che in questa giornata festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Roberto Calderoli, politico; Carolina Crescentini, attrice italiana; Nicola Lagioia, scrittore italiano; Eric Roberts, attore statunitense; Natasha Stefanenko, attrice russa e conduttrice TV; James Woods, attore statunitense.

Anniversari di nascita

Lucrezia Borgia, aristocratica italiana;

Ardito Desio, geologo e alpinista italiano;

Giuseppe Terragni, architetto italiano.

Anniversari di morte

Albert Einstein, fisico tedesco e premio Nobel.

Accadde oggi, 18 aprile

1506 – Papa Giulio II posa la prima pietra della nuova Basilica di San Pietro in Vaticano.

1906 – Devastante terremoto a San Francisco, in California.

1934 – In Texas apre la prima lavanderia commerciale.

1942 – Gli Stati Uniti si “vendicano” per l’attacco subìto a Pearl Harbor bombardando Tokyo.

1943 – A Palermo, viene bombardata piazza Sett’Angeli: almeno 30 le vittime.

1946 – Viene sciolta la Società delle Nazioni.

1948 – Il 18 aprile in Italia si tengono le prime elezioni politiche dell’era repubblicana.

1949 – Con l’entrata in vigore del Republic of Ireland Act, l’Irlanda abbandona il Commonwealth e diventa repubblica.

1951 – Nasce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

1954 – Nasser prende il potere in Egitto.

1965 – La Rhodesia ottiene l’indipendenza dal Regno Unito. Sempre nel 18 aprile, ma del 1980 la Rhodesia diventerà la Repubblica dello Zimbabwe.

1974 – Rapimento del magistrato Mario Sossi a opera delle Brigate Rosse.

1996 – Massacro di Qana, in Libano. Per il Paese, è il giorno del ricordo delle vittime.

2002 – Un aereo si schianta contro il Grattacielo Pirelli, il più alto di Milano. Muoiono tre persone, il pilota (Gino Fasulo) e due dipendenti della Regione Lombardia che lavoravano nel palazzo.

2005 – Inizia il conclave per l’elezione del successore di Papa Giovanni Paolo II.

2018 – Lo Swaziland cambia il proprio nome in eSwatini.