Almanacco 21 febbraio: l’uccisione di Malcom X e la Giornata internazionale del braille

Il 21 febbraio è il 52º giorno del calendario gregoriano e mancano 313 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con ricorrenze, anniversari, compleanni, santo e altre curiosità.

Cosa si celebra il 21 febbraio

La Chiesa Cattolica – il 21 febbraio – ricorda San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa, e Santa Eleonora di Provenza, regina d’Inghilterra. In più, in Italia ricorre la Giornata nazionale del braille, volta a sensibilizzare la popolazione nei confronti di ipo- e non vedenti. In Brasile, invece, è il Giorno nazionale dell’immigrazione italiana.

Infine, a livello internazionale si celebra la Giornata internazionale della lingua madre indetta dall’UNESCO.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 21 febbraio, che in questa giornata del mese più breve dell’anno celebrano il loro compleanno. Tra loro: Pino Arlacchi, politico e sociologo italiano; Caterina Balivo, conduttrice TV italiana; Tiziano Ferro, cantautore italiano; Elliot Page, attore statunitense; Charles Michael Palahniuk (noto come Chuck Palahniuk), scrittore statunitense;

Anniversari di nascita

Wystan Hugh Auden, poeta inglese;

Anaïs Nin, scrittrice statunitense il cui vero nome era Angela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin y Culmell);

Eunice Kathleen Waymon, cantante nota come Nina Simone;

David Foster Wallace, scrittore statunitense;



Anniversari di morte

Kenneth Joseph Arrow, economista Premio Nobel;

Nikolaj Vasiljevitch Gogol, scrittore e drammaturgo russo;

Ida Magli, antropologa e filosofa italiana;

Giuliano della Rovere, Papa Giulio II;

Luca Ronconi, regista teatrale italiano;

Baruch Spinoza, filosofo;

Giovanni Truppi, cantautore;

Malcom X, politico statunitense.

Accadde oggi, 21 febbraio

1431: Iniziano le udienze del processo a Giovanna d’Arco.

1804: Nasce la prima locomotiva a vapore, preparato dalla fabbrica della Pen-y-Darren Ironworks in Galles.

1848: Viene pubblicato a Londra il Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels.

1878: Distribuzione del primo elenco telefonico a New Haven (Connecticut).

1921: Golpe in Iran: Rezā Shāh occupa Teheran.

1925: Esce il primo numero del The New Yorker.

1935: A Parigi nasce la Lancôme, nota marca di cosmetici.

1947: Nasce la “macchina fotografica istantanea”, la Polaroid Land Camera 1000.

1952: Winston Churchill abolisce le carte d’identità.

1965: Malcolm X viene assassinato il 21 febbraio a New York da membri della Nazione dell’Islam.

1972: Inizia la storica visita di Richard Nixon nella Repubblica Popolare Cinese.

2004: Fondazione del Partito Verde Europeo.

2020: Primo contagiato di Coronavirus in Italia, a Codogno.

