Almanacco 22 febbraio: nasce Chopin, viene varata l’Amerigo Vespucci

Il 22 febbraio è il 53º giorno del calendario gregoriano e mancano 312 giorni alla fine dell’anno: ecco l’Almanacco del giorno con ricorrenze, anniversari, compleanni, santo e altre curiosità.

Cosa si celebra il 22 febbraio

Il 22 febbraio la Chiesa Cattolica celebra le Sacre Ceneri, coincidenti con l’inizio del periodo di quaranta giorni che precede la Pasqua di Resurrezione e nel corso del quale viene chiesto ai fedeli di osservare un cammino di preghiera e penitenza. Nello stesso giorno, la Chiesa ricorda, tra i santi, la Cattedra di San Pietro Apostolo, Santa Margherita da Cortona e San Massimiano da Ravenna.

A livello internazionale si celebra la Giornata mondiale del pensiero (World Thinking Day). La ricorrenza viene celebrata in ambito scout da tutte le Guide del mondo. Si tratta di un giorno per riflettere sul senso del Guidismo e per rivolgere un pensiero alle altre Guide di tutto il mondo.

Compleanni e anniversari

Sono numerosi i personaggi che in questo giorno celebrano il loro compleanno. Tra loro ricordiamo: Fryderyk Chopin, compositore e pianista polacco (morto nel 1849); Ted Kennedy, politico statunitense (morto nel 2009); Mago Forest, pseudonimo di Michele Foresta, comico, showman e conduttore televisivo italiano; Enzo Pérez, calciatore argentino; Larissa Riquelme, modella e attrice paraguaiana; Timothy Weah, calciatore statunitense.

