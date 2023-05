Il 23 maggio si celebra la Giornata della Legalità, il ricordo della strage di Capaci

Un anniversario importante per la Sicilia, due giornate mondiali e compleanni: l'almanacco del giorno di QdS.it.

Il 23 maggio è il 143° giorno del calendario gregoriano, il 144° negli anni bisestili e la Chiesa ricorda San Giovanni Battista De Rossi, sacerdote romano morto nel 1764, e San Desiderio Vescovo.

Ecco l’almanacco del giorno con ricorrenze, compleanni e anniversari.

Cosa si celebra il 23 maggio

Si celebra la Giornata internazionale per la fine della fistola ostetrica, indetta dall’Onu per sensibilizzare su una delle lesioni più gravi che possono interessare le donne al momento del parto. In più, il 23 maggio è anche la Giornata della legalità, in cui si ricordano le vittime di mafia e – in particolare – le vittime della strage di Capaci, che portò alla morte di Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Infine, ricorre anche la Giornata mondiale delle tartarughe.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono tanti i nati del 23 maggio, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Rubens Gonçalves Barrichello, pilota di F1 brasiliano; Bungaro (vero nome: Antonio Calò), cantautore; Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica italiana; Anatolij Evgenevic Karpov, scacchista russo; Levante (vero nome: Claudia Lagona), cantante siciliana.

Anniversari di nascita

Sarah Margaret Fuller, scrittrice, giornalista e patriota statunitense;

Giuseppe Parino (poi Parini), poeta italiano;

Andrea Pazienza, fumettista italiano;

Paolo Poli, attore teatrale italiano.

Anniversari di morte

Giovanni Falcone, magistrato antimafia;

Heinrich Himmler, gerarca nazista;

Henrik Ibsen, poeta e drammaturgo norvegese;

Roger Moore, attore inglese;

John Nash, matematico statunitense, premio Nobel;

Alessandro Natta, politico italiano;

Girolamo Savonarola, religioso e politico italiano.

Accadde oggi, 23 maggio

1099 – Inizia la costruzione del Duomo di Modena.

1498 – Morte di Savonarola al rogo.

1520 – Rivolta dei Maya contro i conquistadores.

1592 – Arresto di Giordano Bruno a Venezia.

1815 – Il 23 maggio le truppe austriache entrano a Napoli e riportano al trono Ferdinando IV di Napoli e Sicilia.

1934 – Omicidio dei celebri rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow, sorpresi nei pressi del loro rifugio di Black Lake in Louisiana.

1945 – Suicidio del gerarca tedesco, capo della Gestapo nazista, Heinrich Himmler.

1949 – Istituzione della Repubblica Federale Tedesca.

1992 – Il 23 maggio la mafia uccide Giovanni Falcone, la moglie e la sua scorta lungo la A29. L’evento passa alla storia come “strage di Capaci”.

2008 – Firma, a Brasilia, del trattato costitutivo dell’Unione delle nazioni sudamericane, Unasud.

2014 – Si tengono le elezioni europee.

