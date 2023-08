Il 24 agosto si celebra san Bartolomeo: l’almanacco del giorno

Santo del giorno, ricorrenze, anniversari e curiosità del 24 agosto.

Il 24 agosto è il 236º giorno del calendario gregoriano (il 237º negli anni bisestili). Mancano 129 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, oroscopo e date da ricordare.

Cosa si celebra il 24 agosto

La Chiesa ricorda San Bartolomeo, quindi chi porta questo nome festeggia il proprio onomastico. Scelto da Gesù, Natanaele, il suo nome originario, ebbe anch’egli la felice sorte di nutrire l’anima sua delle parole di vita che uscivano dal labbro benedetto del Divin Maestro per tutto il tempo della sua predicazione, e di essere testimonio dei suoi miracoli. Protettore di stuccatori, sarti, pellicciai, legatori, macellai, fabbricanti di guanti, fattori, imbianchini e conciatori.

In Liberia è il Giorno della bandiera, mentre in Ucraina – purtroppo in guerra – il 24 agosto si celebra la festa dell’indipendenza (День Незалежності).

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 24 agosto, che celebrano il compleanno sotto il segno della Vergine. Tra loro: Paulo Coelho, scrittore brasiliano; Pierfrancesco Favino, attore e comico italiano; Antonia Byatt, scrittrice inglese; Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore TV italiano.

Anniversari di nascita

Yasser Arafat, leader politico palestinese;

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, scrittore e poeta argentino;

Lando Buzzanca, attore italiano;

Camillo Pellizzi, scrittore e giornalista italiano.

Anniversari di morte

Alfred Eisenstaedt, fotografo tedesco e autore del celebre scatto “Il bacio in Times Square”;

Ambrogio Fogar, esploratore italiano;

Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, pittore italiano;

Charlie Watts, musicista dei Rolling Stones;

Simone Weil, sociologa francese.

Accadde oggi, 24 agosto

79 – Si verifica, secondo alcuni studiosi, la celebre eruzione del Vesuvio che distrusse le città di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplontis.

1215 – Papa Innocenzo III dichiara nulla la Magna Carta.

1456 – Prima data certa del completamento della prima edizione della Bibbia di Gutenberg.

1572 – Nella notte di San Bartolomeo, il 24 agosto, gli Ugonotti vengono massacrati su ordine del re Carlo IX di Francia.

1690 – Fondazione di Calcutta (India).

1847 – Secondo la tradizione, il 24 agosto Charlotte Brontë finisce di scrivere il romanzo “Jane Eyre”.

1862 – La lira diventa unica moneta del Regno d’Italia.

1912 – L’Alaska diventa un territorio degli USA.

1944 – Eccidio di Torlano di Nimis.

1956 – Elvis Presley incide la celebre canzone “Love Me Tender”.

1991 – Il 24 agosto l’ucraina dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica.

1995 – Microsoft distribuisce il sistema operativo Windows 95.

2006 – L’Unione Astronomica Internazionale declassa Plutone a pianeta nano

2016 – Terremoto del Centro Italia del 2016.