Santo del giorno, compleanni e anniversari: l’almanacco del 25 agosto

I fatti più interessanti e le curiosità sul 25 agosto nell'almanacco del giorno.

Il 25 agosto è il 237º giorno del calendario gregoriano e mancano 128 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze, compleanni e anniversari.

Cosa si celebra il 25 agosto

Il santo del giorno è San Ludovico. La Chiesa Cattolica, però, ricorda anche San Giuseppe Calasanzio, sacerdote, e San Luigi IX di Francia, re.

In Uruguay si celebra il giorno dell’indipendenza. Non si segnala nessuna particolare giornata mondiale, ma si avvicina la ricorrenza per celebrare gli amici a quattro zampe (la Giornata internazionale del cane, infatti, sarà il 26 agosto).

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 25 agosto, che celebrano il proprio compleanno in questo giorno. Tra loro: Lucia Azzolina, docente ed ex ministro; Timothy “Tim” William Burton, regista statunitense; Elvis Costello, cantautore inglese; Raz Degan, personaggio televisivo ed ex modello israeliano; Blake Lively, attrice statunitense; Claudia Schiffer, top model e attrice tedesca; Pierpaolo Sileri, medico e politico italiano; Chaim Weitz, conosciuto soprattutto come Gene Simmons, musicista e bassista dei Kiss; Rachel Bilson, attrice statunitense.

Anniversari di nascita

Thomas Sean Connery, attore;

Althea Gibson, tennista afroamericana;

Ivan IV, detto il Terribile, primo zar di Russia.

Anniversari di morte

Neil Armstrong, astronauta;

Carl Barks, fumettista e “papà” di Paperino;

Truman Capote, scrittore;

David Hume, filosofo scozzese;

Edward Moore Kennedy – conosciuto come Ted – senatore e politico statunitense;

John Sidney McCain, politico e senatore USA;

Friedrich Wilhelm Nietzsche, filosofo;

Umberto Poli – conosciuto come Umberto Saba, scrittore.

Accadde oggi: 25 agosto

1718 – Fondazione di New Orleans.

1764 – L’astronomo Charles Messier scopre la Galassia del Triangolo (detta M33).

1825 – Indipendenza dell’Uruguay dal Brasile.

1912 – Fondazione del Kuomintang, il Partito Nazionalista Cinese.

1917 – A Torino sono i giorni della “rivolta del pane”. Più di 50 le vittime della repressione della protesta.

1980 – Il 25 agosto lo Zimbabwe entra a far parte delle Nazioni Unite.

1988 – Incendio devastante nel centro storico di Lisbona.

1991 – La Bielorussia, un giorno dopo l’Ucraina, dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica.

2003 – Attentati terroristici a Mumbai (India), 52 morti.

2006 – Il vertice europeo di Bruxelles stabilisce l’invio di 7000 militari nella parte meridionale del Libano.

