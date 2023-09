Auguri Google, il motore di ricerca arriva al quarto di secolo: almanacco del 27 settembre

Compleanni, ricorrenze e anniversari nell'almanacco del giorno del 27 settembre.

Il 27 settembre è il 270º giorno del calendario gregoriano (il 271º negli anni bisestili) e mancano 95 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, oroscopo e date da ricordare.

Cosa si celebra il 27 settembre: santo e giornate mondiali

Il 27 settembre la Chiesa celebra San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote, fondatore della Congregazione della Missione e delle Figlie della Carità. Pieno di spirito sacerdotale, a Parigi si dedicò alla cura dei poveri, riconoscendo nel volto di ogni sofferente quello del suo Signore e fondò la Congregazione della Missione, nonché, con la collaborazione di santa Luisa de Marillac, la Congregazione delle Figlie della Carità, per provvedere al ripristino dello stile di vita proprio della Chiesa delle origini, per formare santamente il clero e per assistere i poveri.

In più è anche la Giornata Mondiale del Turismo, istituita dall’UNWTO, acronimo per United Nations World Tourism Organization, l’Organizzazione Mondiale del Turismo. L’edizione 2023 avrà come tema “Tourism and green investments“, il turismo “verde” e sostenibile.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Tra i nati del 27 settembre, che celebrano il compleanno sotto il segno della Bilancia, ci sono: Giulio Maria Berruti, attore italiano; Paolo Brosio, giornalista e conduttore TV italiano; Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, cantautore italiano; Alessandro Giuli, giornalista e conduttore TV; Avril Lavigne, cantante canadese; Gwyneth Paltrow, attrice statunitense; Luca Parmitano, astronauta italiano; Nicola Porro, giornalista italiano; Virginia Raffaele, attrice e comica italiana; Francesco Totti, calciatore italiano.

In più, l’azienda Google – nata nel 1998 – fa il suo “compleanno” il 27 settembre, data dell’anniversario di fondazione.

Anniversari di nascita

Henri-Frédéric Amiel, scrittore svizzero;

Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale e vittima di mafia;

Cosimo de’ Medici, politico e signore di Firenze;

Grazia Deledda, scrittrice e premio Nobel;

Amedeo di Savoia-Aosta, imprenditore.

Anniversari di morte

Hilaire Germain-Edgard De Gas (o Edgard Degas), pittore francese;

Ivan Aleksandrovic Gončarov, scrittore russo;

Leo Longanesi, giornalista, editore e disegnatore italiano;

Pietro Ingrao, politico e giornalista italiano.

Accadde oggi, 27 settembre

1130 – Investitura di Ruggero II d’Altavilla a re di Sicilia.

1557 – Un’ondata di fango travolge Palermo dopo una spaventosa alluvione. Oltre 7mila le vittime.

1821 – Il Messico ottiene l’indipendenza dalla Spagna.

1854 – Il 27 settembre si verifica il primo grande disastro nell’Oceano Atlantico: affonda la nave a vapore Arctic, con 300 persone al mondo.

1908 – Costruzione della prima Ford Model T.

1928 – Gli USA riconoscono la Repubblica Cinese.

1940 – Germania nazista, Italia fascista e Impero giapponese firmano il Patto tripartito.

1943 – Il 27 settembre iniziano le Quattro giornate di Napoli, la celebre insurrezione popolare contro l’occupazione dei tedeschi.

1947 – Esce il film “Bongo e i tre avventurieri”.

1987 – Nasce il primo partito libero del blocco sovietico, il Forum Democratico Ungherese.

1998 – Nasce il motore di ricerca Google.

2002 – Timor Est entra nelle Nazioni Unite.

2008 – L’astronauta cinese Zhai Zhigang effettua il 27 settembre la prima passeggiata spaziale, della durata di 15 minuti, nella storia dell’astronautica cinese.

