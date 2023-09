Almanacco del 28 settembre: santo del giorno, anniversari e giornate mondiali

Tutte le curiosità del giorno nell'almanacco del 28 settembre.

Il 28 settembre è il 271º giorno del calendario gregoriano (il 272º negli anni bisestili) e mancano 94 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 28 settembre

Il santo del giorno è San Venceslao martire, venerato sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa e patrono della Repubblica Ceca e della Boemia (dove il 28 settembre è festa).

Ricorrono anche due giornate mondiali: la Giornata internazionale per l’accesso universale alle informazioni (IDUAI), incentrata sul diritto all’informazione, e la Giornata internazionale dell’aborto sicuro (non riconosciuta dalle Nazioni Unite, ma comunque celebrata in molti Paesi del mondo).

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 27 settembre, che festeggiano il compleanno sotto il segno della Bilancia. Tra loro: Aldo Baglio, comico e attore; Brigitte Bardot, attrice francese; Dario Brunori (Brunori Sas), cantautore italiano; Loredana Del Santo, detta Lory, showgirl e attrice italiana; Hilary Duff, attrice e cantante statunitense; Raffaele Paganini, ballerino italiano; Giovanni Tria, economista italiano; Giacomo Urtis, celebre chirurgo estetico, noto come “il chirurgo dei VIP”; Heather Renée Sweet, meglio conosciuta come Dita Von Teese, modella e showgirl statunitense; Naomi Ellen Watts, attrice inglese naturalizzata australiana.

Anniversari di nascita

Pietro Badoglio, generale italiano;

Achille Campanile, scrittore italiano;

Georges Clemenceau, politico francese;

Giovan Pietro Vieusseux, scrittore ed editore italiano di origini svizzere;

Alfredo Frassati, giornalista e politico italiano;

Marcello Mastroianni, attore italiano.

Anniversari di morte

Bruno Arena, comico italiano deceduto nel 2022;

William Edward Boeing, fondatore dell’industria aeronautica Boeing;

André Breton, poeta e critico d’arte;

Miles Davis, musicista jazz statunitense;

Georg Simmel, sociologo tedesco;

Althea Gibson, tennista statunitense, 20 anni dalla scomparsa il 28 settembre 2023;

Papa Giovanni Paolo I;

Hugh Hefner, editore e fondatore di Playboy;

Edwin Powell Hubble, astronomo e astrofisico statunitense;

Elia Kazan (il vero nome è Elias Kazanjoglou), regista statunitense;

Livia Drusilla Claudia, prima imperatrice romana;

Herman Melville, scrittore statunitense;

Gamal Abd el-Nasser, ex presidente egiziano;

Louis Pasteur, scienziato francese;

Shimon Peres, politico israeliano;

Giovanni Segantini, pittore italiano.

Accadde oggi, 28 settembre: gli anniversari

551 a.C. – Nasce nello Stato di Lu, in Cina, Confucio, destinato a diventare uno dei maggiori filosofi e maestri di etica nella storia.

1066 – Guglielmo il Conquistatore invade l’Inghilterra.

1542 – Il navigatore portoghese Juan Rodríguez Cabrillo raggiunge l’odierna San Diego (California).

1821 – Il Messico firma la sua definitiva dichiarazione d’indipendenza.

1871 – Il 28 settembre il Brasile approva una legge che libera i futuri figli degli schiavi.

1877 – Nasce la Barilla.

1928 – In Italia viene istituita la Federazione Italiana Rugby (FIR).

1950 – L’Indonesia entra nell’ONU.

1958 – Con la ratifica della nuova costituzione, il 28 settembre in Francia nasce la quinta Repubblica. Nello stesso giorno, la Guinea vota per l’indipendenza dalla Francia.

1973 – Attentato all’ITT di New York.

1978 – Muore Papa Giovanni Paolo I.

1994 – Tragedia nel Mar Baltico, il traghetto Estonia affonda in mare. Più di 800 le vittime.

2000 – Referendum in Danimarca sull’adozione dell’euro: prevalgono i “no”.

2003 – Il 28 settembre si verifica un grave e prolungato black out.

2005 – Inizia il processo sul crac Parmalat.

2010 – Frana killer in Messico, con oltre 100 dispersi.

2015 – In Europa avviene l’ultima eclissi lunare della tetrade.

2018 – In Indonesia, sull’isola di Sulawesi, il 28 settembre un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone.

